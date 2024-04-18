馮盈盈黃金期守Dry兩年　闖30大關獻身衝視后

參選港姐贏得冠軍入行的馮盈盈，轉眼在娛樂圈已經8年，年中將要面對女人30「大關」挑戰。近年被緋聞影響事業發展的她，在30歲來臨前定下兩年「守身」之約向無綫「獻身」。她揚言會好好把握兩年「黃金時間」，全力搏殺，衝擊視后！

前港姐冠軍馮盈盈2016年參加選美加入娛樂圈，藝人成為她第一份工作，入行後主持過《學是學非》、《#後生仔傾吓偈》等受歡迎節目，在劇集《妳不是她》中更升呢做女主角。入行以來一直受力捧的她，雖然經歷過高低，但整體發展不俗。

近年盈盈發展受到緋聞所累出現低潮，去年突然宣布重返校園修讀食品管理及營銷學碩士，令外間揣測她意興闌珊，有意效法麥明詩離巢轉行。早前修畢碩士課程的她指讀書並不是為了外間所指鋪路轉行，強調會繼續在圈中發展：「選港姐入行嗰年同時係我大學畢業，本身人生生涯規劃係去英國大學讀碩士，選美入行後擺低咗碩士，去到30歲呢個時間，趁仲有精力、轉數就決定再讀書，有機會都想讀埋博士，依家都仲讀緊網上哈佛大學商業管理課程，再學新知識。」

自掏腰包「補習」演技

盈盈與麥明詩因合作《後生仔》成為閨蜜，最近對方結婚成為人妻，問到可會令她勾起出嫁的念頭？她煞有介事說：「講起拍拖、談戀愛，已經有計劃，計劃呢兩年都唔會拍拖，就算有追求者、有合適對象都唔會發展，一切感情事兩年後先講，因為呢兩年真係想發展好自己嘅事業、做好工作、讀書學習，未來呢兩年對於我嚟講係『黃金時間』，應該好好投資喺自己身上。」

去年底盈盈首度做「女一」的劇集《妳不是她》推出，近期則有《逆天奇案2》出街，她表示落足心機拍攝《逆2》，自掏腰包請來戲劇導師泰臣逐場戲「補習」演技。躊躇滿志兼「禁戀」兩年，她明顯想於無綫有更好發展，衝擊「視后」寶座，但近年變得內斂的她卻說：「只係想提升演技，做得比上集好。同埋就嚟30歲，所以有呢啲諗法。雖然30歲唔代表咩，但係都係一個要紀念嘅年份，所以呢一、兩年事業上都想畀自己衝刺吓。依家生活得好開心、好充實，有工作、有讀書興趣，生活已經忙到冇時間去社交識朋友，仲講拍拖？所以先狠下心腸。」盈盈強調公司沒有給壓力不准拍拖，亦不是對緋聞怕怕，自嘲是年紀大，現在追求內心平靜，無謂社交可免則免。

由初出道大情大性，盈盈經過8年成長，增添了成熟感，直言現在的她才是真正的自己，更自在、更自信、更從容：「出道做《學是學非》要開心、興奮、活潑啲，經驗豐富、有自信咗，可以做番自己，其實自己收工後係比較靜，依家可以舒服展現自己呢面。」