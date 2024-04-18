星玄｜巨蟹男周星馳僅拎過1次金像獎影帝　巔峰之作《功夫》終鬥不過朝偉

今日係4月18日農曆三月初十，幸運星係巨蟹座，幸運指數排第一，單身者可以打破感情悶局。巨蟹男周星馳早前喺網上宣布，開拍《女足》（前名《少林女足》），而且公開招募演員，除咗搵嚟神級影帝宋康昊擔演《女足》球證一角，仲公布有兩名「真．女足」加盟，包括有「翻版王祖賢」之稱嘅趙麗娜，同埋現役「國足」李佳悅，星爺你幸運指數排第一，相信好快就會集齊心目中必要人選，開鏡在望。

其實周星馳自入行以來，有無數經典作品，但原來佢曾7度入圍爭金像獎影帝，直至2002年憑《少林足球》首封帝。周星馳巔峰之作《功夫》，當年不但以61,278,697港幣的票房，成為香港電影史上最高的港產片票房紀錄，更橫掃《第24屆香港電影金像獎》16項提名，雖然最終與《2046》平分秋色，獲得六個大獎，卻先後輸畀憑《旺角黑夜》獲得「最佳導演」嘅爾冬陞，以及憑《2046》獲得「最佳男主角」嘅梁朝偉，唔少網民都戥佢唔抵。

至於肖牛嘅朋友貴人運強，家中長輩是你嘅經濟後盾。眾所周知，肖牛嘅BLACKPINK成員Lisa係家中獨女，而佢媽媽又生於名門家族，數數手指Lisa都可以話係富三代。佢早前突然現身出席緋聞男友嘅家族品牌時裝騷，事業愛情兩得意嘅佢，亦對外宣布自立個人品牌，而日前據外媒報道，Lisa在美國比華利山斥資約3,080萬港元購入一幢獨立屋別墅，方便她喺當地發展演藝活動，Lisa你有咁強勁嘅後盾，相信你嘅目標好快就會實現。