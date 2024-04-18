娛圈單打︱又係呢家愛生事　仲要獻世到幾時

如果要投選全港最愛生事家庭，相信張致恒（Steven）與太太雯雯應會大熱當選。唔係誇張，佢哋又有新聞啦。話說雯雯再度爆Seed，大爆屋企被人Cut電，「小朋友冇得煮嘢食，又冇熱水沖奶，不停喊」，揚言已超出其容忍範圍。不過賣慘不但換不到同情，仲反被斥為煩到嘔！計本欄話齋，最慘都係四個小朋友。

貧賤家庭百事哀，兩公婆日日喊窮，Steven仲不時叫網民捐錢畀佢養家，雯雯又試過搞收費IG幫補家計，但到頭來都係得個吉！鬼咩，長貧難顧呀，就算網民心地善良，出錢出得一時，都冇可能出得一世。再講吖，每個人都要為自己負責，別人又唔係欠咗佢哋，做乜要幫佢哋養仔先？

嗱，最初唔少人出於惻隱之心，可憐幾個小朋友冇米落肚，都願意施以援手，但有人唔爭氣，乜都係老奉咁款，郁啲攤大手板，早已超出別人容忍範圍。最抵死係，呢兩公婆每次嗌離婚，轉個頭又會生多件，明知餐搵餐食餐餐清，何必呢？Condom好貴咩？

究竟呢兩公婆欠咗幾耐租，先至會被業主Cut電呢？其實業主遇上咁嘅租客，一樣好難頂。

唉，最可憐係小朋友又燒又嘔，病到七彩，雯雯話自己受到應有教訓，被鬧乞兒都唔介意。唔知呢兩公婆幾時先至明白，淪落到如此田地係自己攞嚟？都話咯，Steven如果生生性性，就算在娛樂圈未能大紅大紫，搵兩餐一定冇問題。當年同佢拍檔的Kenny，一樣長做長有。既然係人的問題，老公又係自己揀，雯雯都無謂怨天怨地咯。