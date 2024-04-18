高鈞賢與圈外女友拍拖一年　隨時閃婚

現年39歲的高鈞賢（Matthew）在熱播劇《逆天奇案2》中飾演黑客高手，與馮盈盈在劇中飾演情侶，兩人在拍劇初期更因結伴逛深圳超市而傳出緋聞，但事後二人都極力否認，皆因Matthew當時已經心有所屬。

Matthew提起圈外女友便一臉甜絲絲，他指雙方拍拖一年，女友吸引他的地方是工作能力強及有責任感，而Matthew更認定對方是終身伴侶：「到我呢個年紀，都係朝住結婚呢個目標，會唔會閃婚？或者會㗎！」在劇中被塑造成完美男友的Matthew，在女友眼中是否同樣完美？他說：「我係完美主義者，例如對自己同生活質素，或者面對工作嘅處事都好完美嘅，所以呢個係一個優點，同時亦係一個缺點，我有咁嘅要求，都會對對方有咁嘅要求，但反而會產生好多拗撬，所以完美主義者係咪好呢？其實係需要去調校。」

由於工作關係經常要穿州過省，但Matthew為保護愛苗，寧願中港兩邊走，爭取見面機會，而女友亦會做跟得女友，雙方各有付出。他說：「兩個人一齊就要互相努力，想健康啲維繫感情，我都會將基地擺喺深圳，近番香港，飛去第二度都可以由深圳飛。」