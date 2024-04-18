【明星被列黑名單】艾力寶雲與Beyonce衰乜被亞洲兩國封殺？

歐美明星過往都經常因言行而被其他國家列入黑名單禁止入境，以下是其中幾個例子。

Snoop Dogg因毒被禁入澳洲及挪威

美國饒舌天王Snoop Dogg過往經常犯官非，2007年他就因為連串犯案紀錄包括槍械、毒品及過期逗留罪名而被禁進入澳洲境內。2012年，Snoop於挪威過海關時亦被搜到帶超過國家准許帶入境的金額以及大麻，因而被禁止入境。

Paris Hilton涉毒被日本禁入境

「獄海名媛」Paris Hilton於2010年在美國承認藏毒罪後赴日本宣傳時遭拘留，被留難6小時後最終被拒入境，取消所有活動執包袱返美。事後她表示被「打回頭」而感失望並已盡能力履行工作協定。雖然當局官員拒透露扣查她的原因，但證實曾犯與毒品相關罪行人士一般不獲准入境。

艾力寶雲衰口多被禁入菲律賓

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）於2009年亮相一清談節目時開菲律賓人玩笑，講笑考慮要個「菲律賓速遞新娘」因而得罪菲律賓人！有菲律賓國會議員強烈譴責艾力之外更要求他向國民道歉，雖然他事後有道歉但仍然被菲律賓政府列入黑名單禁止入境。

GaGa形象出位引發宗教人士示威被迫取消印尼演出

美國百變天后Lady GaGa原定於2012年在印尼舉行演唱會，但因其出位行為和性感衣着惹來當地的宗教人士不滿發起大型示威，其中極端宗教組織伊斯蘭防衞陣線（FPI）抨擊她荼毒青少年及敗壞道德，更擬阻止她入境，雖然當局曾要求她作淨化演出，但遭GaGa拒絕最終選擇取消演出。

Beyonce太性感被馬來西亞宗教人士封殺

美國天后Beyonce與GaGa一樣，亦因形象太性感而曾被馬來西亞的伊斯蘭組織批評，原來她於2009年在吉隆坡開騷，但就因為被當地的「泛馬來西亞伊斯蘭黨」以宣揚「西方性感演出」為由要求演唱會取消，最終演唱會亦取消，她亦因而被列入黑名單從此一直沒有獲邀於當地演出。