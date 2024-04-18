「泰版李聖經」來港勁親民　廖子妤失獎照慶功

有「泰版李聖經」之稱的泰國演員「大能」Thanaerng、廖子妤（Fish）和劉俊謙昨晚（17日）出席活動。大能一出場即以英文做自我介紹，再度來港的她笑言非常掛念香港美食，又指最想去的地方是本地的主題公園和到博物館欣賞作品。身兼模特兒和演員的大能表示會視乎場合而決定穿衣風格，沒有特別愛好，但會比較喜歡輕鬆的衣服。她又謂喜歡陽光海灘，故鍾意到蘇梅和布吉旅行。完成致詞後，大能更走向圍觀的觀眾，與他們簽名合照留念。

同場，近日頻頻出席活動的Fish表示希望未來有更多出席活動的機會，指最近多拍戲，有段時間消失在大眾的視野，怕別人會忘記她是一位藝人，所以她希望趁暫時未有戲需要拍攝的時候多出席活動。不過她透露最近又接了一部新戲，很快就會開鏡。講到Fish失落了金像獎「最佳女配角」，她大讚得獎者梁雍婷（Rachel）做得好好，自覺Rachel非常值得獎項，又指在金像獎前覺得無論最後誰得獎，都會慶祝，並走了三場慶功宴。

Fish和劉俊謙近日一同參演新電影《九龍城寨》，劉俊謙稱非常高興，因為該電影入圍了康城影展 ，又謂這是他們首次正式合作的電影，笑言二人非常之「夾」：「不過對手戲唔係好多，都係拍咗一日左右。」Fish更因為電影而學會了劏魚。劉俊謙更指希望屆時可以親自出席康城影展，但如果不幸工作和影展撞期，他會以工作行先，而同樣還未去過影展的Fish也指非常想去見識一下國際級的電影和影星。