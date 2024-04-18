《周處除三害》驚現AV版　男主角神還原阮經天造型

金馬影帝阮經天主演的台灣電影《周處除三害》好評如潮，更由台灣紅到大陸，內地票房至今6.6億人民幣（逾7億港元），阮經天在片中所食的飯盒及粉紅豬仔手錶亦成網民爆買目標，近日又在香港電影金像獎勇奪「最佳亞洲華語電影」獎，網上熱度爆燈，想不到連AV片商都打該片主意，食住條水將《周處除三害》翻拍成AV版《周處除三嗨》。AV還原度相當高，AV男主與阮經天在片中的造型相似，同樣一頭亂髮兼留有鬍鬚，連對白及部分劇情都抄到足，只是將經典的邪教大屠殺一幕變成「多人運動」。

有網民誤將AV版當正版，以「周處除三害不就是A片嗎？」為題在社交網發文，反問「最近討論度很高的周處除三害，不過我覺得內容就是一般A片啊，為甚麼這麼多人喜歡看」，由於該AV創意十足，即時成為網上熱話，有網民看過AV版後留言「真的蠻好看，而且尊者（邪教教主）很會幫女信眾調養身體」、「這部感覺才是正版，我好像看錯片了」，還有人笑言「我都看完了，你才告訴我周處不是阮經天，而是軟莖天？這年頭詐騙無所不在！」，大讚AV效率高及有市場觸覺，甚至有網友將兩片作對比，不過有人提醒AV片商有機會被電影公司告。