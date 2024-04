周末好去處　Chill歎生活

都市人忙碌的生活,難免會感到精神緊繃、身體疲倦,且睡眠質素欠佳,而ifc商場貫徹貫徹 “life is beautiful” 的品牌精神,策劃 “life is beautiful: Unleash Your Inner Blossoms” 主題活動,帶領大家展開一系列「身心靈探索體驗」,放鬆身心。發展局和海濱事務委員會聯同香港遊樂場協會(遊協)攜手舉辦關注精神健康企劃 - 「Chill想放鬆祭」,讓都市人在海濱自然景色下舒壓休息,恢復能量。

【life is beautiful: Unleash Your Inner Blossoms】

真正的幸福,就是生活中種種的簡單美。ifc商場貫徹 “life is beautiful” 的品牌精神,旨在喚起公眾對美麗人生的思考,提醒我們擁抱停頓,重新調整身心靈的平衡,一起探索生活中的簡單美。由即日起至4月28日,ifc商場將與不同商戶攜手合作,精心策劃 “life is beautiful: Unleash Your Inner Blossoms” 主題活動,帶領大家展開一系列「身心靈探索體驗」,由咖啡沖調、香氛調配、美酒品嘗,到多項運動體驗,包括基礎器械普拉提體驗課程、高強度BODYCOMBAT™體驗課程及綜合舞蹈體驗課程,務求為大家帶來全面的身心舒展,為身、心、靈各方面注滿活力。此外,ifc商場更推出獨家商戶優惠及購物禮遇,享受生活品味與美學。

由即日起便開始報名,快點通過ifc商場網站報名你感興趣的活動吧!

【Chill 想放鬆祭】

為了促進大眾了解及關注精神健康和睡眠健康的重要性,發展局和海濱事務委員會聯同香港遊樂場協會(遊協)攜手舉辦關注精神健康企劃 - 「Chill想放鬆祭」,於長沙灣海濱花園、茶果嶺海濱公園及灣仔「水上運動及康樂主題區」舉行多元化的放鬆歇息活動,讓都市人於海濱自然景色下舒壓休息,恢復能量。三個海濱場地分別以「睡眠健康」、「放空」和「夢境」為主題,提供一系列的互動體驗,場內將設置「放空裝置體驗區」、「戶外放鬆活動區」、「主題展覽區」、精神健康主題攤位及工作坊。5月12日更會舉辦大型放空活動「發吽哣大賽」,讓市民在海濱這個休憩空間,學會放鬆放空、調整生活節奏。所有活動費用全免,歡迎市民參加。