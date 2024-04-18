靈敢侶情：做人要大方一點

當進入一個社交圈，就會聽到好多閒言閒語，然後，無論我說：「我好鍾意A女士！」都會有人告訴我：「你小心啲佢，佢咁咁咁。」起初，我小心翼翼對待別人的提醒，凡事步步為營，要自己先看清楚對方的人品、摸清楚底牌才敢行事，但當是非聽多了、發現沒有一個人在別人眼中是百分百好人了，我就開始豁出去。

人總有缺點，就如我，沒開心事的話不會笑，在某些人眼中是「真」，但亦有人認為是囂張、不可一世。正所謂：甚麼人就會看出甚麼角度，只要我不笑並非想傷害人，這其實與我無關。

讀到一句說話：「我不是難相處，我只是不想跟你相處。」一個人好與壞，視乎他想不想跟你有進一步交往。或許，被人說不好的A女士、被評為衰格的B男士，只是不想跟是非精相處。

所以，我守的宗旨是：只要一個人不偷呃拐騙，我幫到就幫，但在幫之中，絕不涉及投資或借貸。舉手之勞，我沒有時間去計較積福與否，只知道做人大方一點，為別人雪中送炭，對方開心之餘，自己都學到新事物。如此的話，哪管他是黑面神、她是控制欲，何樂而不為？

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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