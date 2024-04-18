中信大廈呈獻 「樓廈佳畫」 舊樓書沿革展

中信泰富有限公司香港地產部董事李偉明先生表示：「展覽透過珍貴的樓書，我們希望能夠讓公眾了解到香港樓宇發展的軌跡，及感受每個時代背後的故事。」（客戶提供）

【營業資訊】中信大廈將由即日至5月14日期間於地下大堂中層舉辦「樓廈佳畫」舊樓書沿革展，向公眾展示不同年代的樓書。此次沿革展將展出不同年代及設計風格的舊樓書，這些樓書不僅記錄了不同年代香港樓宇的市場價值，更是藝術與商業結合的獨特見證。

「樓廈佳畫」匯聚了上世紀60年代至今的各式樓書珍藏，帶出不同時期的藝術風格。這些樓書封面不僅反映了相應時期的設計趨勢，也彰顯了香港豐富多彩的建築歷史。活動不但讓建築文化愛好者一窺樓書設計的前世今生，更為普羅大眾感受時光流轉下的城市變遷。主辦單位表示，樓書封面設計為一門獨特的藝術，設計師需以簡約有力的藝術語言，精準傳達樓宇特色。有別於平面設計，樓書封面充滿時代特色，需因應每個年代的審美取向而靈活調整風格。

中信泰富有限公司香港地產部董事李偉明先生表示：「香港有幸得一眾收藏家致力保育這一片寶貴歷史，本展覽承蒙王龍卿先生慷慨借出部分珍貴典藏，讓香港人可以藉此了解樓書今昔發展，同時體驗一場穿越時空的香港歷史文化藝術之旅。「樓廈佳畫」舊樓書展覽將按照年代及設計風格，分門別類展出珍貴樓書，讓參觀者欣賞各個時期的設計特色。透過這些珍貴的樓書，我們希望能夠讓公眾了解到香港樓宇發展的軌跡，以及感受每個時代背後的故事。」

中信泰富一直秉承可持續發展的理念，積極履行企業社會責任，致力為社會帶來正面影響。是次活動通過藝術與文化的滲透，希望傳遞正面的社會價值觀，未來亦會在中信集團旗下不同商業及零售項目中持續舉辦類似的藝術與文化活動，為構建可持續發展的美好社區出一分力。

「樓廈佳畫」舊樓書展覽將由即日至5月14日，上午10時至下午7時在中信大廈地下大堂中層舉行，歡迎公眾人士免費入場欣賞。

「樓廈佳畫」舊樓書沿革展詳情

展覽地點：添美道1號中信大廈地下大堂中層

開放日期：即日起至2024年5月14日

開放時間：10:00 -19:00