新西餐廳開幕　菜式選擇多

近日有很多餐廳捱唔住而結業，幸好坊間依然有不少新店開幕，近日有意大利和西班牙的新餐廳，亦有經典餐廳重新再出發，至於連鎖扒房開新分店更推出不少優惠，想吃得出色又夠抵，隨時都無問題。

西班牙家庭風味

西班牙的Tapas和小菜種類繁多，每個家庭都有自己的食譜，西九新開的西班牙餐廳主打家庭風味和親民地道的菜餚，除了有不同款式的Tapas，主菜有招牌香烤脆乳豬、西班牙大蝦牛柳Paella燉飯、香醋西班牙青椒和西班牙腸炒野菌等。餐廳亦貼心為小朋友提供歐陸兒童菜單，包括兒童全日早午餐、煙肉忌廉蛋汁扁意粉、西班牙肉丸鮮番茄扁意粉、烤腸仔配薯蓉和野莓班戟等。因應新店開幕，即日至4月28日，逢星期二的晚上6時晚市時段開始，2至3位客人預約惠顧可獲送二人西班牙小吃拼盤及招牌巴斯克芝士蛋糕1件，4位以上獲四人西班牙小吃拼盤及蛋糕2件，逢星期六及日和小童惠顧，點選2款主題，可獲兒童餐1份。

重新出發

老店不斷執笠，有時諗起都稀虛，幸好近年有些舊舖能重新出發。近百年歷史的西餐廳早前於中環重新開業，餐廳保留約4成的傳統菜式，俄羅斯風味的招牌菜基輔炸雞，切開會流出半溶香草蒜頭牛油，另外有俄羅斯牛柳、招牌咖喱雞和羅宋湯等選擇。大廚亦因時制宜推出新菜，富煙熏香的油甘魚刺身、鮮味皇帝蟹腳、醒胃醃希靈魚，從牛肉批變奏而來的免治安格斯牛肉多士、北海道帆立貝配煙肉果醬和炸加冕雞等，甜品有火燄雪山、椰棗太妃糖蛋糕和士多啤梨奄列等，新舊交融有驚喜。

高質意味

經歷意大利薄餅不能放菠蘿的風波後，大家就知道意大利人對美食幾咁有要求。尖東一間五星級酒店意大利餐廳近日搬位重新開業，那不勒斯主廚Fabio Guaglione除為客人炮製正宗意菜外，還在菜單加入本地特產。打響頭炮的海景早午餐，就有阿拉斯加蟹腳、波士頓龍蝦、海螺和青口等等海鮮，意式美食有帕爾馬火腿、意式肉腸和手工芝士等，主菜有煎焗牛仔柳配雞油菌、煎焗澳洲和牛柳配鵝肝慕斯或煎焗黑線鱈魚配茴香及牛肝菌等選擇，甜品有西西里忌廉卷、千層酥、黑松露巴斯克芝士蛋糕等，夠晒歡樂。此外，酒店於5月4日及5日舉行第6屆香港威士忌節，到時會有過千款來自台灣、印度、以色列、愛爾蘭、美國、法國、德國、丹麥、瑞典、英格蘭及荷蘭等地的威士忌，當中不乏珍稀出品。35場以上的大師課程，會有專人講解不同的主題和工作坊，到時會有4款專特別設計的限量版威士忌推出，愛酒的你就要留意喇！

分店優惠

本地除有高級鋸房，也有很多親民選擇。剛於中環開分店的連鎖扒房，招牌的黑糖麵包賣到街知巷聞，惹味的特製洋葱花球、爆谷蝦和招牌墨西哥牛肉粟米脆片適合和朋友分享，人氣美國精選牛柳扒、肉眼牛扒、紐約西冷牛扒和T骨牛扒也廣受歡迎。因應新店開幕及品牌在香港成立25周年推出優惠，全單惠顧滿HK$200，可獲贈黑糖麵包券1張，惠顧HK$400有2張，如此類推。