領展「菇GO EAT」 美食慢遊　帶你搜尋各區冬菇亭

【營業資訊】「冬菇亭」是一座四方形、尖頂的小型建築，其獨特的外觀極具標誌性，可說是香港獨有的食肆設施。亭內的熟食檔雲集各類特色美食佳餚，從鑊氣小炒、傳統粵菜，以至精緻甜點，一應俱全，為居民帶來優質且大眾化的飲食選擇。為了推廣「冬菇亭」獨有的飲食風味體驗，領展推出全新「菇GO EAT 」企劃，帶領大家邊玩邊食，感受冬菇亭的魅力及發掘鄰近消閒好去處。「型男廚師」黎諾懿更為這次活動擔任導航員，親身到訪各區為大家搜羅不同風味美食。

搜尋冬菇亭獨有美食風味 觀光打卡 滿足不同口味

冬菇亭熟食檔包羅不同特色美食，當中有屹立於大圍隆亨邨超過30年、以鑊氣小炒馳名的富記大排檔；位於三聖邨、不論本地居民還是遊客都慕名而來的南記海鮮飯店，以及於蝴蝶邨的父子檔人氣火鍋店牛皇莫等，讓大家盡情體驗地道港式味道。

另外，不少冬菇亭鄰近區內打卡熱點，深受顧客歡迎。例如位於大埔及沙田區的冬菇亭鄰近單車徑，成為單車愛好者必到之處，可作為中途補給站或運動後的休息地。年輕人可以前往顯徑或美林冬菇亭品嚐美食後，再到附近的文青打卡秘景車公廟體育館朝聖或到車公廟祈福。若在屯門區用膳，享受美食之餘，不妨前往浩和街和「幻愛橋」拍照打卡，這兩處以其獨特的景觀和氛圍，成為社交媒體上熱門的攝影和打卡地點，為你的美食之旅增添更多樂趣與回憶。遊玩一整天後，若想準備晚餐或加餸，附近的街市檔也有許多特色美食可供選擇，例如沙角市場的招牌石磨腸粉、竹園市場的錫紙蜆肉粉絲鍋，以及禾輋街市的涼拌手撕雞等，滿足不同顧客的口味。

獨家飲食節目「東奔西吃」帶領品嚐風味美食

「菇GO EAT」企劃更有「型男廚師」之稱的黎諾懿加持，他將擔任「菇GO EAT導航員」，帶領大家走訪各區多個享負盛名的冬菇亭，尋覓香港地道佳餚。諾懿兒時在屋邨長大，價廉物美的冬菇亭是解決三餐的不二之選，這次走訪以往經常流連的冬菇亭，為觀眾發掘冬菇亭飲食資訊。諾懿亦會與冬菇亭的大廚聚首一堂，暢談各款招牌小菜背後的情懷，並請教其烹調竅門，交流切磋下廚心得。 冬菇亭美食數之不盡，想了解箇中滋味，就要留意「菇GO EAT」獨家推出的飲食節目「東奔西吃」，參考諾懿的美食導航及推薦。

「全民投選」支持心水冬菇亭 「美食馬拉松」邊食邊打卡贏獎賞

喜歡在冬菇亭覓食的你，是時候用行動支持最喜歡的餐廳。這次活動首次舉辦「我最like冬菇亭大獎」，街坊通過社交平台Instagram可以一人一票投選最喜愛的冬菇亭，完成投票後可獲現金優惠券一張。另外，人人都能化身Foodie，凡惠顧各區冬菇亭食肆為美食打卡，完成指定動作，即可參加「最Instagrammable大獎」，更有機會贏取「海洋公園成人門票」兩張。

分享冬菇亭美食的同時，不妨參與「菇GO EAT 美食馬拉松」，一次過到多個冬菇亭用膳！Link Up 會員於熟食亭消費滿100元，憑不同數量的有效商戶發票，可換領禮品一份，最高可獲得千元禮券。

消費換領限量The Weird Thing冬菇亭主題陶瓷碟

「菇GO EAT 」企劃與本地人氣插畫師The Weird Thing合作，獨家推出一系列六款精美的「菇 GO-PLATE」陶瓷碟。設計以冬菇為靈感，創作了六隻可愛的冬菇亭大使，配合各種港式地道小食插圖如菠蘿包、西多士及公仔麵等，玩味十足。Link Up 會員於任何連續 七日內於推廣商場或街市的熟食亭商戶以電子貨幣累積消費滿指定金額，即可換領「菇 GO-PLATE」 一隻，將可愛的冬菇亭大使帶回家收藏。

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