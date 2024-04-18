宋宛穎讀婦產科好無奈　叫洪永城介紹男醫生佢識

藝人洪永城、宋宛穎、何沛珈和魏韵芝今日（18日）出席無綫節目《早D知 早D醫》記者會，何沛珈戴口罩現身。另外宋宛穎、何沛珈和魏韵芝在活動上致送嬰兒禮包祝賀洪永城細囡出世，何沛珈更大讚洪永城每次都會陪太太做產檢，故地位提升僅次於陳豪，洪永城笑着回應：「你都名花有主啦，你唔好諗我啦，我有家室。」

宋宛穎和魏韵芝則非常期待洪永城為她們介紹男醫生認識，宋宛穎更大嘆自己就讀的科系是婦產科，難以結識異性，又指因節目而認識到身體檢查重要性，現在不但自己會定期檢查，還會逼父母一起檢查。

洪永城稱現在他是一家之主，除了要關注家人的健康，更需要注重自身的健康，所以一直沒有做身體檢查習慣的洪永城早前預訂四位醫生全面檢查身體，笑言連保險都加碼。洪永城亦透露會為細囡舉辦百日宴分享喜悅，不過他亦因囡囡剛出生不但要幫手喂奶和換尿片，還要兼顧工作努力賺錢而大嘆「好攰」，但笑指是幸福的。而他亦指太太將會在一星期後復出工作，笑說：「佢都喺一家之主，唔使付出啊。」又稱正在考慮錶和手袋作禮物獎勵太太的辛勞。

同場何沛珈稱她剛到內地拍攝旅遊節目，因為太好食好住，吃了很多年熱氣食物而引致喉嚨不適病倒了，她又預告該旅遊節目中會有身穿三點式的落水環節。講到何沛珈剛剛指洪永城地方位僅次於陳豪，何沛珈說：「不過依家唔再喺，因為佢（洪永城）話要介紹醫生畀我哋識，店知最後喺佢自己抄晒醫生啲牌。」提到何沛珈的緋聞男友阮浩棕，她指阮浩棕有跟她一起到內地拍攝旅遊節目，不過就否認是情侶檔，指二人在節目是敵對陣營，又堅稱自己仍然在市場內，可以結識異性。