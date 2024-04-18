馬浚偉做教練　教樂壇新人打羽毛球

《新城體育會》昨日（17日）舉辦了第二次羽毛球活動，除了繼續由首席營運總監馬浚偉帶領「新城羽毛球隊」出一身汗外，今次邀請到兩位樂壇生力軍鄺星宇（Alex）和黃曦桃（TAOTAO/桃桃）加入，二人直言不打不相識，原來他們都曾在美國洛杉磯留學讀音樂，還差點成為校友，更交流了對音樂的喜好。

碰巧今次參與的兩位新進歌手鄺星宇和黃曦桃均屬「BB班」水平，馬浚偉和項目總監葉碧梅（Moon）的兒子Arthur落場化身臨時教練，耐心地指導，由開波到走位、步法，都逐一提點，馬浚偉表示：「其實打羽毛球係要學㗎，雖然有人真係打天才波可以成功，但真正去打羽毛球係要不斷練習，累積經驗。」

馬浚偉並透露下個月的新城音統會業界交流會，除邀請各大唱片公司及業界代表，更會廣邀獨立製作人、經理人、小型唱片公司、獨立創作音樂人等，他直言：「只要歌曲有水準，無論是新人，還是獨立創作人，都無任歡迎。」

黃曦桃（桃桃）與經理人齊齊出席，桃桃表示入行才兩年，走唱創歌手路線，曾於美國讀音樂的她深受外國音樂影響，對不同種類的音樂元素和風格，她都樂於嘗試。身高1米71的她笑言不但是樂壇新人，亦是羽毛球初哥，希望未來能參與更多運動和活動。

鄺星宇坦言自己其實已入行5年，但由於出道時2019年碰上疫情大爆發，令歌手生涯停滯了近3年，影響曝光率，令外界對他認識不多。今次參與的運動，不但讓他有機會認識羽毛球的真正規則及打法，最重要是有機會讓他對外有更多交流，「呢個活動好正，令我可以認識唔同歌手、公司同DJ。」