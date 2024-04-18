洪助昇相隔10個月再推新歌　自認心急恨拍拖

歌手洪助昇（Aiden）今日（18日）到新城電台宣傳新歌《你不是我的岸》，歌曲講述自身「沉船」經歷。相隔10個月再出歌的Aiden，笑指如十月懷胎般，坦言之前在校園騷首次唱新歌感覺緊張，但見到現場觀眾落力支持自己，即時放鬆晒享受舞台。

談到早前與馬國女神黃潔琪(Miko)合作拍攝短片，Aiden即自爆拍攝趣事，「將我十幾年嘅牧童笛功夫吹《My Heart Will Go On》畀佢聽，不過嗰次吹到走晒音，因為見到女神比較緊張，佢真人真係好靚，希望之後有機會再吹唔走音版畀佢聽。」他亦表示曾試過於街頭訪問「00後」年輕人，發現大家對戀愛的思想更放得開：「佢哋好努力同我分享沉船嘅經歷，最好笑係女主持將『大家記得要Aiden嘅MV』，講錯成『大家記得要Aiden嘅MV』，結果好多網民留言話要睇，哈哈！」

Aiden笑稱自己現時已脱離「沉船」階段，但仍在找尋屬於自己的岸邊，笑言Dry得太久已忘記多久沒拍拖，又指父母比他更心急，怕他會單身到永久，問到擇偶條件？他説：「兩個人一齊首先最緊要開心，另外好有自己諗法、會明白事理嘅女仔係好吸引我。」他承認自己也很心急，但明白感情急不來：「我係開放態度，歡迎大家嚟騷擾我，只要合適嘅無論圈外圈內我都Ok嘅。（公司好多目標？）公司唔好啦！（高層唔畀？）又冇唔畀，高層都叫我要拍下拖。」他笑言也有開口叫朋友介紹，獲朋友回覆「祝你好運」。