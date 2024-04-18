Mercedes-Maybach EQS SUV隆重登場

全新抵港的 Mercedes-Maybach EQS SUV 秉承了一貫精緻奢華的風格，並且為全電動頂級豪華 SUV汽車訂立了新的標準。（方偉堅攝）

平治超豪華純電SUV — Maybach EQS SUV日前華麗登場。車上秉承Maybach一貫精緻奢華的風格，由面罩、泵把進氣口及其左右兩側的裝飾、輪圈，車側踏板、D柱裝飾到電門及減速腳踏、頭等級後排座椅及照明燈，以至所採用的可持續植物鞣製Nappa皮革及Econyl地氈等等，全是Maybach獨有。

更重要的是，不少地方還可以透過MANUFAKTUR客製化服務，揀選最啱自己心水的配置，例如可像展示車一樣，選擇雙色漆面配人手塗製細型條紋、 經開孔處理天然木材內飾、不同皮革配色甚至選裝香檳雪櫃。

輸港版本為Maybach EQS 680 SUV ，搭載前及後軸電馬達，以4MATIC全輪驅動，最大馬力及扭力分別658hp和950Nm，0~100km/h 4.4秒，續航力達635km (WLTP)。支援高達200kW直流電快速充電，15分鐘可補充220km里程。售價273.5萬港元起。