李靖筠興奮行北京國際電影節紅氈　陳湛文最怕港普失禮人

英皇電影《望月》入圍第14屆北京國際電影節「光影浪潮·香港電影新動力」單元，導演羅耀輝率領主角李靖筠（Gladys）、陳湛文（Peter）亮相電影節開幕禮紅地氈盛會，能夠參與盛事，3人皆感到興奮，Gladys大感雀躍表示：「這次心情真的非常興奮，因為我已經很久沒有來過北京，之前也沒有太多走紅地氈的機會，所以這次心情特別興奮！」陳湛文非常珍惜這次機會：「可以見到好多好出色的演員，好似化身小粉絲般，充滿讚嘆！」羅耀輝導演表示：「北京國際電影節是一項年度盛事，當然好開心帶着一部新作品與觀眾見面，亦可以透過這個機會，推廣給內地觀眾欣賞。」

電影明日（19號）及下周五（26號）將會作兩場內地首映，Gladys、Peter與導演將會在明晚（19號）親臨戲院出席首映禮及謝票。經常在港出席謝票的Gladys指今次與《望月》第一批內地觀眾作近距離接觸心情顯然與別不同：「我很期待這次活動，因為很想知道北京觀眾對這部電影的感覺，電影裏有很多笑點，也想知道北京觀眾會不會看得明白，所以主要想了解兩地的文化不同，觀眾感覺會怎麼樣！」

Gladys的普通話不俗，反觀Peter坦言有點擔心：「希望能與觀眾聊聊創作時的點滴，但我會有點緊張，始終害怕說了一些『港普』，會讓人誤解了我的意思，所以要再花點心思去尋找合適字眼。」藉電影節，趁機敍舊，Gladys說：「甫到北京已跟陳湛文遇上了，聊了好多，陳湛文一直在戲內與戲外都很照顧我，真的好像是我的哥哥一樣！」Peter笑言更有衝動重演戲中兄妹的一場重頭戲：「就是跟妹妹一起冒雨奔跑那一幕，與她再聚在一起，好想再跑一次！」問到有沒有想去那裏遊玩及享受美食，Peter已有了至愛餐單：「當然是吃北京填鴨吧！」