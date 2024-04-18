澄田綾乃 令和最強之美顏BODY

踏入令和時代，日本寫真界可謂風起雲湧，有唔少質素超班嘅美女登場，令人眼花撩亂！究竟芸芸女優中，邊個有資格獲封「令和最強」呢？現年25歲嘅澄田綾乃，極有可能成為最多人認同嘅人選！

天生麗質

日本寫真界一向美女如雲，能獲得「最強」稱號，當然有其過人之處。出身於山口縣嘅澄田綾乃，自從喺2021年展開寫真女優事業以來，一直獲多間當地傳媒追捧，甚至將「令和最強之美顏BODY」呢個封號畀埋佢！

事實上，綾乃個樣生得清麗脫俗，氣質斯文端莊，成個姊系美人咁款，笑容仲好真摯天然，因而被稱為「神樣之最高傑作」。身材方面，綾乃屬於嬌小型，四肢同條腰都相當幼細，但胸前有一對脹卜卜嘅F奶，加上質地天然，軟彈得宜，可以話係極品靚波！雖然以「令和最強」嚟形容，可能有少少誇張，但要喺業界搵一位能夠同佢匹敵嘅女優，確係唔容易。

偶像出身

講番綾乃嘅成名之路，原來佢當初踏入藝能界，一心希望做演員，曾經去過多家事務所進行演員面試，可惜無功而還，但喺機緣巧合之下，加入美少女偶像團體「Wild Bunny」，亦即係後來嘅「Majestic Bunny」。只可惜呢個組合喺2021年正式解散，事務所眼見綾乃樣靚身材正，於是游說佢拍水着寫真，結果話咁快喺寫真界站穩陣腳，仲成功搶佔多份雜誌嘅封面。

查實阿妹起初唔係咁願意騷身材，事關佢一直嫌自己對波太大，為生活帶嚟唔少麻煩，特別喺讀書嗰陣，成日惹嚟狂蜂浪蝶。好彩成為寫真女優之後，人氣急升，令佢睇到身材正嘅好處。家陣佢喺寫真界可謂極之活躍，唔止出寫真，仲搞埋個人寫真展覽添！