許靖韻首度挑戰着旗袍　連踩12小時拍MV

歌手許靖韻（Angela）日前到廣州中山紀念堂展開巡迴音樂會，其全新作品《望年月》亦於今日（18日）上架。

Angela透露歌曲是於疫情時創作：「當時見到身邊好多朋友、或者朋友嘅朋友，都經歷緊一啲生離死別，所以就有咗《望年月》嘅歌詞、主題同諗法。」新歌有別於Angela以往的的曲風，這次帶有小調的玩味，亦是Angela一直想嘗試的曲風。由於首次演繹小調，所以這次花了不少時間於錄音室中，Angela坦言感到困難：「首先我把聲連講嘢都係比較大聲，唱呢種曲風嘅歌係要有一種好想釋放，但係又要忍住嘅一種感覺，對於我嚟講係最難處理，所以錄音嘅過程我係好沮喪，因為覺得自己唱唔好。」

後來多得合作無間的監製廖志華「導航」：「阿華好好，同佢識咗好多年，佢亦都係睇住我大，成個過程佢係好鼓勵我，冇畀到壓力我，令我成個錄音過程都可以好做到自己之餘又唱到首歌嘅感覺。」

除了首次演繹小調歌曲，Angela另一個獻出了另一個第一次，就是穿旗袍：「今次MV比較復古，同埋我每一個造型都會着旗袍，其實都係另外一種嘅『未試過』。」在造型上，Angela跟化型師、化妝師都經過很長時間的討論，拍MV的前一日，Angela仍然是橙金色的髮色：「然後一夜之間我哋用咗一個方法變咗依家大家見到比較深色嘅髮色，去配合番成個MV造型。同埋我哋由尋晚凌晨兩點開始到依家，已經拍咗over十二個鐘，所有工作人員及身邊團隊都非常之辛苦，所以大家真係要去睇MV呀。」