JW搞飲品店賺5位數　心雄拓展業務

歌手王灝兒（JW)和黃妍等人今晚（18日）現身戲曲中心觀賞《仙樂飄飄處處聞》音樂劇。JW自言開設的飲品店生意不俗，早前更將產品放到音樂節中銷售，喜得5位數收入，令她喜出望外，亦因此希望能夠擴充業務，衝出香港，把自己的品牌帶到世界每個角落，如英國、馬來西亞、菲律賓等地，亦正努力與當地人商談合作。

她更大讚自己成長了很多，自認視野比從前更加闊：「我依家去旅行都會觀察吓當地有咩特別嘢，可以帶番香港做。」不過她續指自己仍然很喜歡唱歌和拍戲，不會放棄這邊的事業，並指將會推出新歌和已經有劇集預約了她的檔期。她又透露下月會聯同吳業坤和譚嘉儀到美國舉行音樂會，提到今日是吳業坤的生日，JW笑言還未祝賀他，等陣會傳短訊祝他生日快樂。

同場，黃妍相隔半年近日再推出了新歌《黃言》，她解釋新歌意思是希望大家可以多加讚賞欣賞自己：「因為讚人一啲都唔難，但喺自己對自己嘅要求就好高，其實我哋每一個人都有好值得欣賞嘅地方，所以得閒就要讚吓自己。」更笑言會經常強迫身邊的工作人員讚賞自己，有效提高自信心，減低情緒低落，而自己亦盡量每日尋找機會讚自己。

她又稱只看過《仙樂飄飄處處聞》電影版，但未欣賞過音樂劇，故今晚特意來看，續指自己對音樂舞台劇大感興趣，透露以前到歐洲演出時，會順便到當地欣賞音樂劇，又提到好友葉巧琳有音樂劇經驗，如果有演出機會，會向她取經，同時亦會考慮自薦：「我覺得可以挑戰自己，啱啱入行嘅時候會覺得自己唔得，但入行之後一路試唔同嘅曲風、題材，就發現原來喺得，就好似上年都試過唱電影歌，喺完全同我無關嘅嘢都做到，咁所以依家唔抗拒做任何挑戰。」