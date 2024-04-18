外國有一項調查發現，宅居熟女嘅人數愈嚟愈多，究竟佢哋喺寂寞難耐時會點樣解悶？今次介紹嘅四仔正正借題發揮，搵嚟一班索女扮熟女，示範點樣引郎入室，令內心嘅慾火愈燒愈烈！

姣溝水喉匠

明明係樣靚身材正，點解有班熟女日日宅喺屋企唔出街？由Evil Angel出品嘅《Anal Virtue #6》就為大家揭開謎底。影片由擅長拍劇情類四仔嘅David Perry執導，演員陣容包括Maya Rose、Tahlia Lane、Lady Gang等等，個個都身材火辣，故事講述佢哋飾演嘅宅女，好享受後門快感，但又好難喺社交圈子搵到男伴，只能夠自我慰藉，直至某日屋企爆水喉，遇見負責上門維修嘅巨兵男，終於按捺不住，係咁引誘對方，繼而體驗到前所未有嘅高潮。

招呼老朋友

宅居熟女好空虛，又冇男人解寂寥，呢個時候，就要靠老友幫吓手喇！呢套由Brazzers炮製嘅《Cougar Sightings #16》，搵嚟Georgie Lyall、Alura Jenson、Brooklyn Blue等胸前有料嘅脫星扮演深閨寂寞嘅熟女，成日有性幻想，但身邊又冇男朋友，咁啱又有異性好友送上門，本來只係食番餐家常便飯，結果發生超友誼關係。雖然劇情老土，但勝在一班脫星身材惹火，床上反應仲夠晒激烈添！

獨居失婚婦

失婚人妻被情所傷，過住獨居嘅生活，跟住古仔會點樣發展？由四仔片廠Vision Films推出嘅《Busty MILF's BBC Creampies #4》，就為大家預備咗一個火辣辣嘅答案。影片搵嚟Davina Davis、Katie Morgan、Linzee Ryder等脫星扮演失婚人妻，當中有床戲，亦有內心獨白戲，成功拍出紀錄片嘅味道，加埋美感十足嘅拍攝手法，畀到人意料之外嘅驚喜。