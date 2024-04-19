星玄｜鼠仔周柏豪睇騷巧遇張敬軒　二人相擁勾起網民回憶

今日係4月19日農曆三月十一，肖鼠嘅朋友桃花旺，識得投其所好 ，另一半會更加愛你。肖鼠嘅周柏豪近年北上搵真銀，但只要有時間就會返香港陪屋企人，早前仲帶一對仔女去幼稚園面試，仲話緊張過自己做騷，又好多謝老婆照顧家庭，柏豪你依家家庭事業兩得意，記得有時間返屋企嘅話，就要幫太太手照顧小朋友啦。

日前，柏豪抽空欣賞洪嘉豪首個紅館演唱會，期間竟巧遇好友張敬軒，二人見面後即肉緊相擁，該個畫面亦被在場網友捕捉到，並放上社交網，唔少網民見到之後，都紛紛留言表示，二人同框即勾起，柏豪喺2013年演唱會上大唱《櫻花樹下》嘅畫面，十分搞笑。

至於今日幸運星係處女座，各方面運勢都勁好，可望迎嚟愉快嘅一日。處女座嘅胡定欣同視帝黎耀祥合拍嘅新劇《巾幗梟雄之懸崖》，去年底煞科，早前齊齊現身宣傳活動，定欣話喺對方身上學到好多，仲話兩個半月拍晒成套劇，真係冇試過，再加上呢個劇本冇得懶，好多對白都好長，唔可以現場先做準備，需要適應時間，對佢嚟講都係一個考驗，定欣你各方面運勢都咁好，依家拍完劇就好好休息吓，為下套劇做好準備。