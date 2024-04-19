章子怡孭飛零話題慘變隱形人　趙麗穎排位勝楊冪 「缺陣」康城掀熱議

三金影后章子怡主演的新片前日官宣演員名單，並以出場先後來排序，揭示內地花旦趙麗穎比楊冪更早登場，之後又有傳趙麗穎因護照問題，未能隨大隊現身法國康城電影節。有關消息撒網，話題十足，趙麗穎與楊冪熱度爆燈，反觀章子怡則「冇乜聲氣」，被網民揶揄女一慘變「隱形人」！

所謂「一山不能藏二虎」，集3位內地當紅女星演出的陳可辛電影《醬園弄》可算超出負荷，由開拍至今，是非多不勝數，就算章子怡穩坐「女一」之位，楊冪、趙麗穎「誰是女二？」仍引起網民一番爭論。前日電影終官宣演員陣容，並按角色出場順序排位，女主角章子怡當然排頭位，趙麗穎則排第5，比排第10位的楊冪前得多，當然出場先後不代表戲份多寡，但早出場始終先受關注，確算贏了一仗！

《醬》片獲今年法國康城電影節公布為非競賽電影，陳可辛將率領劇組參與這個國際影壇盛事，不少媒體都期待有「國際章」之稱的章子怡，與楊冪、趙麗穎在紅地氈一較高下。不過，有內地消息指趙麗穎因護照問題將不會前往康城，失去踏上大型國際影展的機會！消息一出即成為網民熱話，並掀起楊冪、趙麗穎兩幫粉絲罵戰，覺得有人放料中傷趙麗穎，亦有網民以此事開玩笑，拍短片將趙麗穎頭像Key在一位男子的護照上，即被罵玩得過火！姑勿論引發甚麼話題，自從演員名單官宣後，趙麗穎、楊冪均有不少話題衝上熱搜，相反女主角章子怡則相當「平靜」，就連3人在個人社交平台轉發官宣貼文的點讚率，都相差一大截，難怪不少網民指子怡變了「隱形人」！

隨隊名單成焦點

雖然是非如此多，但陳可辛一於少理，日前現身活動時大談章子怡，指跟對方20年前第一次見面傾合作，可惜《醬》片一直未開得成，直至2015年終有眉目，每次他找章子怡，對方都一直說會來，對該片及角色不離不棄，至於合作過程，陳可辛表示：「她很奇怪的，會非常理性地跟我談劇本，甚至乎對我來講是太理性了，但她一站在鏡頭前就會全忘了前面的，用感性的方法去演，所以在鏡頭前跟聊劇本的子怡，根本是兩個完全不同的人。」

談到康城電影節的演員陣容，陳可辛都未能說出落實名單，只表示：「我們演員眾多，但我們錢不夠多，哈哈！去畢竟也不只是錢的問題，房間也挺難訂的，因為有很多演員，最好大家都去，但大家都很忙，應該不可能，所以要待會再公布。」