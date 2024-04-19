【是日通勝】

農曆三月十一

甲辰年 戊辰月 癸丑日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：捕捉、作灶、納畜

忌：開倉、詞訟、出行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：37、06、44

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：運勢好轉，生活壓力大減，可發揮個人潛能。

金牛座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

雙子座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

巨蟹座：覺得另一半肯花心思遷就自己，心情暢快。

獅子座：事業目標明確，只要踏實行事，可望成功。

處女座：各方面運勢都很好，可望迎來愉快的一天。

天秤座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

天蠍座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

人馬座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

山羊座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

水瓶座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

雙魚座：情緒不穩，花錢買開心難治本，要適可而止。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）羊 是非多

鼠：桃花旺，懂投其所好，伴侶會更愛你。

牛：事業運強，專注工作，業績會有進步。

虎：做自己感興趣的事，迎來充實的一天。

兔：心浮氣躁，不夠冷靜，易受外界干擾。

龍：財運欠佳，投資要審慎，防小人暗算。

蛇：言行務必謹慎，以免讓自己陷入困境。

馬：逞強冇好處，不應把所有事都攬上身。

羊：是日沖煞，有伴侶者易陷入是非爭拗。

猴：運勢上升，生活愜意，但要保重身體。

雞：別隨便批評別人，否則會引起是非糾紛。

狗：工作運上升，努力有成果，不要怕辛苦。

豬：健康有隱憂，腸胃易出事，需注意飲食。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

男怕交 女怕脫

學習八字的朋友，都知道每十年，大運的天干地支轉換。古有男怕交換新一個大運，新開始之大運的第一年，不論此大運是吉或凶，第一年多是帶來動盪不安之年，所以有男怕交這一說。

女怕脫，其實是指女怕脫離舊的大運之第一年，也是不論新的大運是吉是凶，此年的運程，都是動盪不安的一年。何也？其實不論男或女，新舊大運的交脫，都是動亂不安的，因為有人會在年頭春季交脫大運，也有在夏季交脫，或秋冬季節交脫。流年天干地支一樣，但大運的干支不一樣，動盪是必然的。

男怕交，女怕脫，當然有其現實的人生關係。男人最怕入錯行，女人最怕嫁錯郎。當大運的干支更換，其習慣舊運的干支，對命中八字干支失去影響，新的干支對命中八字，有新的生剋沖合刑穿。男人的工作事業變化走向，不安的工作環境，對男人來說，自然不好受。

女性面對情郎，當然希望得到長久的愛護，新的大運干支對命中八字生剋沖合刑穿，感覺舊情有變化，或自己的愛情有新的體會，更可能的，是自然歲數加大，對自己吸引力的信心有變，心情動盪必然有之。這就是男女交脫大運之流年，難有佳運之說。