娛圈單打︱由幹探變成殺手　從悲情走到幸福

憑《殺神》系列翻紅的荷里活「悲情男神」奇洛李維斯最近傳出喜訊，即將迎娶拍拖5年的藝術家女友Alexandra Grant！殺神封盤做老襯，年近六旬終於搵到人生幸福，認真飲得杯落呀！

呢段情得來不易，皆因奇洛李維斯曾經歷已故女友小產和車禍喪生的悲痛，自此活得「看破世情」咁款，不再隨便談戀愛，反而出心出力助人。有網民列舉男神歷年來的善舉，沒有做不到，只有想不到，難怪被形容為「人間菩薩」！

除咗因為胞妹患上白血病，令男神意識到呢個病的磨人，因而出錢捐助治療白血病的醫療中心外，其他美談包括私下跟流浪漢分享食物，為行李超重而無法付款的窮遊旅客支付行李費，為車子拋錨的路人推車和Call維修等，仲有仲有，電影成功絕不獨攬功勞，不惜工本為《殺神》、《Matrix》等幕後團隊送上名車名錶以示感謝。

最難得的是，有名有利的奇洛李維斯，結識現任女友前，從來冇周圍溝女，一旦認定對方，那管外界批評女友老氣、唔靚、唔襯，佢都係充耳不聞，堅定不移去愛！自從跟現任女友墮入愛河，男神罕有變得高調，不時拖埋女友出席活動放閃！乜嘢叫做靈魂伴侶，此之謂也！畢竟皮相只係一時，內涵先至係一世！

嗱，有指呢對靈魂伴侶，結婚決定不會鋪張，一切從簡，只會邀請最親密的家人朋友出席小型婚禮，真係好有奇洛李維斯的風格！講真，奇洛李維斯錢又有，名氣又有，依家連老婆都有，大家唔好再叫佢做悲情男神啦，改口叫佢幸福老襯啦！