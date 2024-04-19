evMega充電車位進駐朗豪坊　《SnapCharge》一站式輕鬆管理

【特約報道】對於一眾電動車主，揸車出旺角最怕找不到充電站。然而最近有好消息，就是evMega（舒麥加科技有限公司）在朗豪坊的26個充電站正式投入服務，配合《SnapCharge》（快趣充）一站式電動車充電平台，可以邊行街邊閱覽充電資訊，為愛車充電從未如此方便！

26個充電位 快充樁佔用空間少

面對日益增加的電動車充電需求，evMega於九龍市區潮流地標、朗豪坊商場B4層設置全新充電站。全層共安裝24部電動車充電器，當中包括22部提供3相21kW的中速充電樁及2部支援最高60kW的快速充電樁，一共提供26個電動車充電車位，令朗豪坊一躍成為旺角區最多電動車充電位的商場。evMega行政總裁劉國東（Chris）表示，雖然其快速充電樁佔用空間少，但充電功率卻跟其他大型充電站差不多，特別適合香港狹窄的停車場使用。「以Tesla為例，不用一小時就可由20%充至80%電量，夠我使用一個星期，收費都是百多元，十分抵用！」

一站式平台 實時搵位監察狀況

除了充電快，evMega旗下《SnapCharge》應用程式也令充電變得簡易。這程式是evMega自主研發的一站式電動車充電平台，至今累積超過200萬充電次數，充電量亦超過3,000萬度電（kWh），為香港減碳24,600噸。程式提供iOS及Android版本，車主安裝後便能實時尋找附近充電樁位置、查詢充電狀態、檢視收費紀錄、電子錢包結餘及折扣優惠等，所有充電資訊一手掌握。同時應用程式還支援多種付款方式，包括信用卡、八達通、WeChat Pay及AlipayHK等，方便電動車主隨時隨地輕鬆充電。

自主研發技術 服務公私營用戶

evMega成立於2017年，專門為客戶提供電動車充電服務的解決方案。他們自設廠房，自主研發充電技術及相關軟件，產品包括交流中充及直流快充，輸出功率由7kW至720kW，配合電力負載平衡系統（Load Management System），增加充電器安裝數量之餘，又不會令供電源過載，大大減少香港停車場缺電問題。目前evMega已經在香港安裝超過6,000個中速及快速充電器，商業用客戶包括香港機場及巴士公司等，並在數百個屋苑及村屋安裝家用充電器。另外evMega亦是多間電動車品牌的指定安裝承辦商如Tesla、BMW等，服務優質可靠。