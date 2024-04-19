Taylor Swift今日出新碟　未推出已被網上任聽？

美國流行樂壇天后Taylor Swift的全新大碟《The Tortured Poets Department》今日將於全球發行，為隆重其事，唱片公司破天荒公布全球各地的出碟時間，其中香港將於今日中午推出。不過，新碟未出街兩日前已於網上被外洩，因而令一眾fans震怒！

據知大碟全部17首歌曲於網上外洩後即被眾人於社交網站分享，有忠實fans更即時「做嘢」阻截歌曲被「散播」，亦有fans於網上呼籲其他fans不要聽外洩的歌曲及舉報分享的網站：「如果你係真正嘅Taylor Swift fans，高舉你嘅手，並堅持唔會去聽（外洩歌曲）。」另有fans呼應：「啲人需要明白嘅係呢個唔單止係作為fans要做嘅嘢，而係尊重其他人嘅辛勞工作！」更有fans懷疑外洩的並非真歌而是AI製作的歌曲。

雖然新碟全碟被外洩，但仍冇影響大碟的銷情。新碟未出已打破歌曲音樂串流平台Spotify的提早下載大碟最高次數紀錄。至於Taylor近日亦於自己的社交網站不停宣傳新碟，昨日更宣布她與男歌手Post Malone合唱的新歌《Fortnight》將會成為新碟首支推出的單曲，除了公開單曲碟的封面之外，亦率先公開黑白MV的片段。