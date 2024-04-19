周湯豪相隔7年重返新加坡開唱　跳到連底褲都濕埋

台灣歌手周湯豪時隔7年再度於新加坡與吉隆坡開個唱，當唱到送給粉絲的歌曲《THANKS FOR THE LOVE》，忍不住感動落下男兒淚，他表示：「時隔7年沒去了，好多當時來見我的人，現在又出現，非常地感動。」為了融入當地風俗，周湯豪特別練了SINGLISH（新加坡式英文）和馬來西亞語「Saya Cinta Padamu（我愛你）」撩粉兼炒熱氣氛，誠意十足！

有趣的是，在吉隆坡場演唱《Healthy Mind》時，周湯豪不慎被用來和觀眾互動的充氣「好命球」擊中，忍不住幽默笑說：「剛那球把我嚇了一跳，我差一點就去了。」而下半場他穿着帥氣機車皮夾克一連唱跳多首勁歌，之後還自爆一連串舞曲讓他跳濕底褲，只能在中間換裝時換上新的，沒想到又被粉絲索要底褲，讓他哭笑不得回：「至少留一件給我自己嘛。」逗笑全場粉絲！

久違7年再於星馬開唱，粉絲除了後台應援糕點與牛奶球，演出間還準備手幅與手機燈海應援，讓周湯豪揪感心，他不時衝下舞台與粉絲近距離互動，拿粉絲的手機自拍合影，寵粉無極限！周湯豪也剖心向粉絲坦承一路走來確實不容易，每當他半夜感到沮喪或無動力時，都會讀起粉絲給他的訊息，感謝粉絲一路來的支持與相伴，情到深處忍不住哽咽表示：「我真的真的好想念你們，今年我能回來是因為7年前你們的支持。」感動落下男兒淚，相當感性。