柳岩身材太好慘遭男星嘲笑　鄧超韓庚即成嫌疑人

內地女星柳岩樣靚身材正，E Cup上圍不時成為焦點，近日她接受內地節目訪問時，被問到若有人當面冒犯你，你會怎樣做，她直言會把他懟回去，並以自身經驗說：「很多男藝人自認為他可以和大鵬（柳岩的好友）一樣，就是隨意地在很多場合來調侃我，因為大鵬是我們熟，而且我們為了宣傳電影可能會做這樣的配合，但我不認識你，我第一天見到你，你好歹也是個著名的歌手，或者是著名的演員，他們就會調侃你，這就是直男的惡趣味。」她又指試過去節目時，被人不停開身材的玩笑，感覺很討厭：「我會在間隙的時候，我說我求你了，你為甚麼一直要在節目裏這樣開我玩笑，我很難堪，他居然會說出一段讓我咋舌的話，他說以為我是要這樣的宣傳，說是在幫我，聽完我太生氣了，其實我們是認識的，而且認識好幾年。」

節目播出後，即時引起網民熱烈討論，「柳岩就差指名道姓」的詞條被推上熱搜，不少網民重提當年柳岩以姊妹團的身份參加包貝爾的婚禮，身穿低胸禮服的柳岩被兄弟團的杜海濤、韓庚等5人強行抱起欲拋落泳池，幸得另一姊妹賈玲挺身而出制止，以身體護着她，當時倒在地上的柳岩抱實賈玲的腰，才避過濕之劫，網民認為兄弟團的舉動不懷好意，然而，新郎包貝爾非但沒有制止，事後還怪責柳岩毀了其婚禮，有人更認為柳岩想借此事炒新聞，在輿輪壓力下，柳岩無奈要公開道歉，也有網友表示指當年柳岩參加《奔跑吧兄弟》主持人鄧超及陳赫等人都調侃過她的身材，令柳岩相當尷尬。相關事件令網民相當憤怒，紛紛標籤包貝爾、韓庚、杜海濤、鄧超及陳赫，要求他們道歉。