10秒測出你適合裙子還是褲子

相信不少女生的衣櫃有著不同款式的裙子和褲子，但有沒有發現別人穿同款裙子或褲子，總是顯得身材比例超好、又顯高顯瘦，但自己穿卻反而暴露假跨寬、屁股大等身材缺點？其實每個人的身材比例不一，不妨花10秒時間，根據以下的「穿搭公式」，就能讓你更了解自身的比例，穿出合適的衣服，更增時尚潮流感。

有網友在社交平台上抱怨，明明自己已經努力減肥，達到理想身形，但穿起褲子的時候還是凸顯身材缺陷，但反而穿裙子卻好看很多！後來她發現只要按照這個萬能公式，就能知道自己適合裙子還是褲子。首先拿出軟尺測量上半身的長度，從頭頂到肚臍；再測量下半身的長度，從肚臍到地面的長度。接着將「下半身數字除以上半身數字」，得出來的數字小於1.4，代表你更適合穿裙子，利用裙子的垂墜感來拉長下身比例；相反如果數字大於1.4則代表穿褲子，用褲子來展現一雙大長腿。至於數字介乎於1.4至1.6之間，便代表你是穿裙子或褲裝都好看的類型。

當然以上公式只是幫助你找出合適下身單品的方法之一，大家還是可以根據自己的身形或喜好來挑選衣服，例如梨形身材的女生，可以選擇A字裙或高腰褲；至於蘋果身形的女生則能挑選直筒褲等。大家也可以按照自己的喜好來選擇心儀單品。