Victoria生日　碧咸自製片段賀壽公開老婆陳年娘Look

前日（17日）是英國女星Victoria Beckham 50歲生日，老公碧咸（David Beckham）除了一家人飛抵法國南部豪食慶生之外，亦於社交網站分享自製片段來冧老婆。

據知他們日前乘坐私人飛機飛抵南法慶祝，並在當地一間超豪華餐廳食晚飯慶祝，有指餐廳平均每人頭收費2,000港元。除了他們的4名仔女之外，「壽星女」的雙親都有到來。據知碧咸特別選擇較隔涉的餐廳慶祝是因為不想被狗仔隊滋擾。他們於南法慶祝完畢後，明日將會轉移陣地於英國倫敦一間私人會所繼續慶祝生日，屆時40位親友包括Victoria兩位辣妹（Spice Girls）兩位前隊友Mel B和Emma Burton以及圈中好友包括伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）與名廚Gordon Ramsay等都會應邀赴會。

此外，碧咸於老婆生日早上公開剪輯的片段祝賀，片段中除了有她的生活片段之外，亦有不少老婆的陳年絕密娘Look照片。他留言表示：「祝我嘅靚老婆生日快樂。。。」而她的舊隊友亦有於社交網站留言祝賀「碧咸嫂」生日快樂。