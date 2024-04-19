豐富早午餐　主題風格大不同

若然可以瞓到自然醒，一次過將早餐和午餐同時享用，方便又滿足。坊間經常有不同主題的早午餐推出，近日更有餐廳首次推出早午餐，無論中西日美食，又或濃厚的東南亞風味，都可以一次過滿足口腹之慾。

意式扒房鋸扒

滿滿度假風的意大利美食，菜式有不同選擇。尖沙咀精品酒店高層意式扒房由世界第一屠夫Dario Cecchini主理，餐廳首次推出「Nose-to-Tail」概念的周末早午餐，5款無限添加頭盤有招牌生牛肉他他、烤黑松露牛肉薄片配吞拿魚醬、暖牛肉沙律及意大利水牛芝士番茄沙律等，也可無限加添地道燴牛肚意大利麵。主菜有炭燒牛肉拼盤，內有自家製意大利肉腸和慢燒牛肋骨等，其他有炭燒的澳洲黑安格斯Cube Roll、美國M5至M6和牛Chuck Flap或意大利Carima牛扒，另有3款配菜，甜品以意大利Tiramisu作結，望住高空靚景鋸扒，食得更滋味。早午餐供應期間，餐廳會抽出一對幸運兒，有機會享用免費早午餐。

經典點心

中式點心種類繁多，傳統美點更是坊間少見。中環華麗中菜食府近日於星期六、日及公眾假期推出的點心早午餐，菜單由廚藝總監周世師傅精心設計，多達11款的點心包括鵪鶉蛋燒賣、南翔小籠包、戈渣、陳皮泥鯭粥、水晶蝦餃、錦滷雲吞、即焗蛋撻和脆皮蝦春卷等，選擇多多。除了點心，還有其他菜式，冷盤前菜以五代同堂打開序幕，包括有八珍甜醋雞慕絲、鴛鴦蕎頭、生醃牡丹蝦、昆布甜酸意大利番茄仔和慢煮泡椒蟶子皇，另外有濃湯海參白玉羹、櫻花蝦汁煮龍蝦、砂鍋菌香雞和乾鮑魚鵝掌等，讓大家嘗盡中菜之味。

刺身串燒任食

鮮香的刺身和惹味的串燒，最適合配酒。北角一間五星級酒店空中餐廳及酒吧推出周末早午餐，套餐包括90分鐘無限享用三文魚、黃鰭吞拿魚、北海道帶子和油甘魚刺身，以及即叫即燒雞肉和豬肉沙嗲串燒，蘸花生醬汁享用最惹味。主菜可揀選1款，包括烤M6西冷牛扒、咖喱軟殼蟹、烤伊比利亞黑毛豬豬頸肉或清蒸椰子鱸魚等。其他還有菠蘿炒飯、鑊炒通菜、櫻花士多啤梨泡芙配抹茶麻糬及士多啤梨蜜餞等作配。客人可加指定價錢享用2小時無限暢飲套餐。

摩登泰菜

惹味的泰國菜，一向受大家歡迎。尖沙咀破格泰菜館近日推出「So Thai So Chill」周末早午餐，有前菜、湯品、小食放題、主菜及甜品，菜式有青醬鮑魚和摩登海鮮冬蔭功等，可無限追加有青醬泰式生蝦、香辣脆蝦片、黃金脆魚皮、即烤沙嗲串、香茅雞翼和紅磚豆腐等。主菜有泰皇咖喱龍蝦、泰皇咖喱虎蝦、香茅檸檬葉烤魚、青咖喱和牛面頰、紅咖喱香蕉雞、胡椒和牛肉炒糯米河或菠蘿炒飯選擇，最後來碗番石榴玉露，酸甜消滯。另外，餐廳泰式雞尾酒酒吧在晚上6時新推香檳之夜，客人可用低至75折惠點選餐餐，品味指定的法國香檳。

意日滋味

意大利和日本菜各有特色，鰂魚涌飲食熱點內的意大利餐廳和日本餐料聯乘推出周六早午餐，共享前菜有吞拿魚他他、番茄布袋芝士沙律、吞拿魚醬小牛肉、日式枝豆、香煎豚肉餃子、三文魚牛油果卷及油甘魚卷物。主菜同樣意日兼備，可揀慢煮牛肉蘑菇闊條麵、香濃意式麵糰丸子、雜錦天婦羅拼或汁燒豚肉五花腩串燒，甜點有拉米蘇、蛋白霜蛋糕配雜莓、日式雲呢雪糕及黑芝麻焦糖燉蛋等，配意大利氣泡或日本啤酒都咁夾。

打卡甜點

偶然帶媽媽去食餐好，夠晒孝心。日本料理深得港人歡心，中環高級日本料理餐廳於5月12日推出母親節周末早午餐，當中有無限添食的冷盤、沙律、天婦羅、壽司和刺身，大啖吞拿魚他他、和風豬肉餃子和海鹽雞翼等，特別設計的豪華甜品拼盤，亮麗又美味。另外，餐廳亦預備了母親節限定精選嘗味菜單，菜式有辣味柚子蟹肉湯、火炙薄切和牛、薄切海鱸配柚子松露油、豪華壽司和刺身盛合、蒜香牛油烤龍蝦及炭燒A4宮崎和牛西冷等，同樣有豪華甜點拼盤，吃前記得打卡。