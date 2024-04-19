楊洛婷丈夫Tim出售清水灣單位　持貨6年蝕逾500萬

前港姐亞軍楊洛婷丈夫Tim喜歡投資，2018年正值樓市高位期，以2,035萬元一手買入西貢清水灣的新晉豪宅傲瀧一個單位，其後斥資200萬元買入一個車位，合共約2,235萬元。有捎息指他們本月初連車位以1,828萬元售出，呎價15,452元。售出曾作自住用途的該單位，位於15座高層A室，面積1,183方呎，3房1套間隔。今次成交帳面蝕讓407萬元，若連使費計算，持貨6年間，料實蝕逾500萬元，貶值22%。

楊洛婷向外透露，由於以往要駕車一小時送子女上學感到不便，最終決定搬離故沽出單位。加上老爺的朋友本身對傲瀧有興趣，所以出售物業予對方，造價屬市價水平，並笑言：「當買咗個開心」。

傲瀧有「明星屋苑」之稱，唱片騎師少爺占，與藝人關智斌住同一幢。Kenny早於2017年以1,700萬買入約970呎單位自住，不過有消息指他已將該單位出租。而藝人張寶兒與袁偉豪亦於2020年，以聯名形式斥資6,568.3萬元購入傲瀧花園複式單位，呎價近3萬元，二人再斥400萬買入兩個車位，單位連車位總價合共近7,000萬元。