視帝視后勁玩得！陳展鵬扮「色狼」生擒林夏薇

《獎門人Hug Hug媽咪感謝祭》周日播出的一集請來熱播劇《逆天奇案2》演員陳展鵬、林夏薇、方力申、劉佩玥、張頴康、馮盈盈、高鈞賢和梁小冰組成「逆天奇案2」隊，對戰「朱隊友」隊包括有朱咪咪、陳煒、郭政鴻、袁偉豪、張振朗、范振鋒和梁競徽。

久未亮相遊戲節目的朱咪咪玩得相當落力，玩「啜乒乓」時，獲厚待慢慢啜外，還被展鵬點名對決啜乒乓，她豪言：「你夠膽就啜走個波！」又命令展鵬唔准擘大口，自己再慢慢啜走乒乓波，場面搞笑。玩「傳紫菜」時，朱咪咪先被兩大小生袁偉豪和張振朗夾擊，她即扮怕醜，咪實雙眼，《逆天 2》總監製劉家豪亦有落場玩埋一份，捉實朱咪咪傳紫菜，之後方力申、張頴康、高鈞賢和陳展鵬再肉緊捉住她輪住啜紫菜，令全場爆笑。

陳展鵬和林夏薇視帝視后合作玩遊戲，默契十足，展鵬還扮「色狼」撲向薇薇，薇薇則跪地、趴地完全零介意，相當玩得。其中一條題目「講咗畀人掌嘴嘅說話」，陳煒先寸爆小冰：「收檔啦！」小冰反擊：「做極都唔紅呀你！」之後戰火蔓延到馮盈盈和唯唯身上，盈盈寸爆近年在內地帶貨的唯唯：「你賣嘢全部畀人退貨，零營業額呀！」，唯唯不示弱：「你套套劇擔正但全部仆直冇收視，除咗《逆天 2》！」另一條題目是「講出三級片名稱」，眾人發揮小宇宙創作出多個搞笑啜核戲名。