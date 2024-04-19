外甥女佘詩曼送花牌　楊明現身靈堂送別陳狄克

無綫綠葉王陳狄克（原名：陳軍戎）於上月猝逝，終年76歲，今日（19日）於九龍殯儀館設靈，喪禮以道教儀式進行並於翌日大殮，靈柩奉移往火葬場進行火化。外甥女佘詩曼以及一眾圈中好友包括：周潤發夫婦、苗僑偉夫婦、鄭少秋、黃日華、錢嘉樂夫婦、何廣沛、賴慰玲等人均有送上花牌表達心意，靈堂中央放上了陳狄克太太和女兒的心型花牌，她們穿上孝服一早到場打點，神情哀傷，靈堂前掛上了用妻女和陳狄克的名字造成的對聯「軍績戎留千古、靜上仙山碧雲天。」

藝人楊明、錢嘉樂、歐瑞偉、邵卓堯先後現身致祭。楊明在約下午五時到達，逗留了約30分鐘後離開，受訪時楊明表示從小已經認識陳狄克，指狄克是一個很開心的人，經常講笑，記得對上一次最多合作的劇集是《收規華》：「夜晚一齊入廠拍劇等埋位嘅時候，佢會成日講笑，又會分享吓佢自己嘅經歷，所以都好唔捨得。」又表示最近一次見到狄克是在化妝間走廊，當時他們都在走廊上有講有笑。楊明續指一直都知道狄克身體不適，但卻不清楚實際情況，謂狄克從來是報喜不報憂，所以當初在手機電子通訊群組中得知狄克離開時都大感愕然，難以相信：「可能喺佢屋企暈低送院之後，因為唔知咩病情而耽誤咗佢，希望佢喺另一個世界可以開心。」