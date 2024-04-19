【Zac玩Zac食】中環食餐高質京川菜

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。香港嘅飲食業好似瀰漫着一片愁雲，通關後好多食肆冇生意而結業，但亦有新餐廳登場。最近中環開咗間京川菜食府，餐廳裝潢設計恍如一個秘密花園，老闆姓李，唔想叫李園，就將個李字分拆成「木子」；如果有一日我開間餐廳，走文青班房風，咁咪可以叫「中一班」！

傳統京川菜離不開固有框架，想突圍而出就要推陳出新。說到京菜代表，北京填鴨配二食鴨肉生菜包絕對當之無愧。咁呢度除咗嚴選來自北京嘅正宗片皮鴨，烤製前經過多重準備工夫，為填鴨進行吹氣、上皮及風乾等工序，再風乾6至8小時，烤至外皮酥脆鬆化且肉質嫩滑等等之餘，仲有咩特別呢？原來餐廳只會奉上酥脆嘅鴨皮，完全不帶一分肉，上枱時仲有一塊火熱嘅鐵板，食用時將鴨皮喺鐵板上輕焫，然後放在嬤嬤皮上，加埋鴨醬、京花葱、青瓜及沙糖同吃，極富層次；配埋二食嘅生菜包，售價都唔使五舊水，性價比極高，所以每日限量供應，售完即止。

另外一道破格新派之選──麻香脆皮牛肋骨，將原條美國牛肋骨加入香料、薑、葱、洋葱、四川豆瓣醬等慢火先燜煮60分鐘，再加入脆漿炸至外脆內軟，最後淋上秘製麻香醬汁，約三百幾嘅價錢，係必食之選！

餐廳招牌酸菜魚用咗四川泡老壇酸菜配新鮮鱸魚，經過醃味後嘅魚片以秘製材料配上花椒、辣椒乾、泡椒、薯粉、萵筍、雲耳等增添味道層次，湯頭濃稠酸辣勁十足，令人食唔停口！一大盆都唔使三舊水，喺中環食晚飯呢個價錢真係冇得輸！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle