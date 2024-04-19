鄰居新入伙　獻身祝賀

所謂遠親不如近鄰，打好鄰里關係相當重要。AV業界資深人士神仙乙對此亦大表認同，仲話有鄰居新入伙當然要送上賀禮，好似喺日本AV界嘅「新入伙鄰居系列」咁，見到有新住客搬入嚟，作為舊住客都會熱烈歡迎，甚至獻身嚟祝賀對方添！

重溫激情

喺S1出品嘅《我們搬進的公寓的鄰居是一位不忠的前男友》入面，七森莉莉結婚之後，老公特別為佢買咗一間新屋，而喺新居入伙當日，莉莉重遇舊情人裕太，對方仲要住正喺佢隔籬添！之後，裕太趁莉莉嘅老公返咗工，上門搵阿妹話要送上賀禮，但其實係要同莉莉上床重溫往日嘅激情！原來莉莉以前曾經同裕太做過好多唔見得光嘅勾當，如果拒絕的話，裕太就會爆晒出嚟，莉莉只好答應。自此之後，裕太經常上門求歡，而莉莉亦愈來愈享受裕太帶畀佢嘅快感，甘願背夫出軌。

互解寂寥

由DAHLIA推出嘅《她住在我因工作搬到鄉下的同一幢公寓樓裏》當中，打工仔正平被公司調派到一個鄉下地區工作數月，雖然安排咗宿舍畀佢住，但係得佢自己一個人，難免會感到苦悶。某一晚，正平去居酒屋買醉，飲到醉醺醺返屋企嘅時候，遇到韻味十足嘅索人妻聖妃羽里，仲問佢有冇興趣曳曳，正平當堂成個人醒晒，跟住兩人就入屋上演連場激戰！之後，羽里每日都會主動搵正平上床，原來佢一直備受老公冷落，慾火長期高漲，於是就搵正平做出軌對象喇！

滿足慾望

片廠BeFree製作嘅《人妻從農村搬到城市的不經意誘惑》，講述大學生達也住喺一個公寓單位，有一日，美咲佳奈同老公由農村地區新搬過嚟，而達也對佳奈呢位索人妻一見鍾情，後來佢仲借意上門送賀禮，意圖接近女方。入到屋之後，佳奈唔單止熱情招呼達也，而且仲相當豪放唔戴胸圍，兼做出好多挑逗動作，搞到達也硬起來！佳奈都知道達也想點，所以主動撩對方上床，就係咁，兩人發展出一段不倫關係。至於點解佳奈咁做？因為佢天生大食又性慾強，老公根本滿足唔到佢，所以就搵年輕力壯嘅達也幫手囉！

簡評

新居入伙當然係一大喜事，所以為對方送上賀禮絕對應該，而喺今日為大家介紹嘅「新居入伙系列」，當中嘅鄰居就好樂意為新住客送上快感作為賀禮喇！喺3部作品中，本仙最鍾意七森莉莉主演嘅《我們搬進的公寓的鄰居是一位不忠的前男友》，因為莉莉擁有一副美艷明星面孔，而且床上反應又夠肉緊，劇情方面亦有起承轉合，仲可以見到莉莉被前男友威脅而大感委屈，再變到享受出軌快感，令人睇得興奮又過癮。