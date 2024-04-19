朱智賢與謝東閔同場拒合照　自爆考獲普拉提教練牌

朱智賢、謝東閔、郭柏妍、陳庭欣、古淖文、譚輝智、顏米羔等晚上在灣仔出席仁濟醫院慈善晚宴。已經離巢的朱智賢與男友謝東閔同場碰面，但就婉拒情侶檔合照，朱智賢受訪表示：「唔係第一次同場，曾經商場騷都有試過，但係都低調啲，出嚟做嘢唔好糖黐豆咁。（唔係無綫藝人，影相都唔方便？）尊重返佢哋，呢個係佢哋意願，我就冇乜所謂，都係公開嘅事。」不過，她又笑言工作上情侶檔亮相絕對有得慢慢傾。

講到近況她指剛剛考獲普拉提（Pilates）教練牌，最初也沒有想過要教學生，但學習後覺得不錯，可以令身體線條更美，隨後也打算嘗試教學生，她說：「未開始，因為忙住要諗社交網拍片，所以未有時間。（搞笑片係咪自己真性格？）自己鍾意睇啲開心片，所以都想帶開心畀大家，所以揀咗呢個路線，同埋自己都冇包袱，所以覺得呢個路線幾適合。」又透露正洽談內地短劇，成事的話要到內地拍攝，問到可有興趣自己投資拍短劇？她說：「暫時冇咁嘅計劃，又要有劇本，又要搵編劇，要有成Team人合作，一個人做唔到。」

至於《中年好聲音2》的古淖文、譚輝智與顏米羔今晚為晚宴唱歌表演，三人皆指有不少商演接洽，古淖文說：「估唔到咁多人支持我哋，開始好多商演機會，希望未來有更多機會，最希望可以3個一齊做騷，同埋成班人再開演唱會，如果再開當然唔可以照辦煮碗去做，要畀新鮮感大家。」講到輝智被指是新一代師奶殺手，連狄波拉也是他粉絲，講到再開演唱會拉姑必定棒場，輝智笑說：「唔知㗎，唔知佢會唔會變心呢，可能之後鍾意古淖文呢。」三人又希望有機會拍廣告搵真銀。