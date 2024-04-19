俄泰仙乳　鬥起「峰」浪

來自俄羅斯嘅Mary Nabokova及泰國嘅Aunchulee Kasiwech，邊個最能令你心動呢？（互聯網）

巨乳索女所散發出嘅魅力，如非親眼「睇」驗過嘅話，真係好難明白箇中有幾吸睛！今日就搵嚟兩位擁有一對仙乳嘅索女進行比併，佢哋分別係來自俄羅斯嘅Mary Nabokova及泰國嘅Aunchulee Kasiwech，睇吓邊個最能令你心動啦！

長腿大波

俄羅斯女郎嘅魅力，相信唔使多講，但好似Mary Nabokova咁唔單止五官標致，而且仙氣十足，仲有長腿又大波，簡直就係天使降臨人間，難怪佢有「索瑪莉」之稱，真係望多兩眼都會暈晒大浪呀！

出生於俄羅斯莫斯科嘅佢，早喺佢成為網紅之前，本身係一位模特兒，只係原來佢自細嘅夢想卻係想成為一位女作家。據Mary稱，在學時期便已醉心各國嘅文學，故此縱然擁有迷人美貌及火辣身材，卻從未諗過參與任何嘅演出活動及工作，亦因為佢抱有作家夢關係，所以佢揀選咗莫斯科國立大學嘅文學系。不過命運有時就係咁，喺機緣巧合下，佢便踏入模特兒界。話說一心諗住做作家嘅Mary，大學畢業後為咗搵錢，喺一間公司做文員，卻因工作關係客串做模特兒，由於佢外形出眾，故此獲得模特兒公司嘅賞識，加上收入比文員多幾倍，佢便決定投身模特兒行業，並憑住長腿大波嘅外形，火速爆紅，結果唔止成為超人氣模特兒，更憑性感魅力搖身一變成為著名網紅。

Mary Nabokova

出生地：俄羅斯

身高：170cm

三圍：36F-23-36

甜美文青

出生於泰國曼谷嘅Aunchulee Kasiwech，外形甜美又好身材，兼且散發出一股文青書卷味，一睇就知佢係有外表又有內涵，美貌與智慧並重啦！早喺2016年20歲嘅佢便開始從事模特兒工作，事關性格活潑嘅佢討厭返朝九晚五嘅辦公室工作，最喜歡喺鏡頭前展現自己，故當時佢自薦到模特兒事務所，結果憑住迷人嘅外形而成功圓夢。

有趣嘅係，雖然佢自稱性格活潑，但事務所卻覺得佢氣質好有文青味，故此便安排佢走文青路線。事實上，佢其實幾鍾意睇書，尤其係鍾意睇旅遊相關書籍，希望有朝一日能到佢最愛嘅韓國旅遊。咪以為佢只係想旅行咁簡單，其實佢係想喺當地嚟個深度遊。為咗可以實現目標，2021年佢決定回歸校園學習韓文，希望可以跟當地人溝通。不過Aunchulee稱其實佢亦有私心嘅，事關同時作為賽車女郎嘅佢，亦希望可以喺韓國搵到發展空間，以佢擁有咁好條件，相信夢想可以好快實現。

Aunchulee Kasiwech

出生地：泰國曼谷

身高：166cm

三圍：35F-23-35

第1回合

鬥激凸

無論係性感模特兒或網紅，激凸嘅雙峰絕對係吸睛神器，至於兩位女郎究竟邊個對車頭燈更吸睛呢？從Cup數上睇，Mary Nabokova跟Aunchulee Kasiwech雖然同屬F罩杯，只係計埋數字嘅話，明顯前者對燈更加激凸。

第2回合

鬥造型

玲瓏浮凸嘅身材對性感網紅嚟講固然重要，只係造型亦係視覺享受重要嘅一環。雖然Mary Nabokova嘅魔鬼級身材，跟內衣及比堅尼係絕配，但講到造型豐多變嘅話，Aunchulee Kasiwech卻係更勝一籌，從內衣、比堅尼到旗袍、OL服等，都能展現佢唔同面貌嘅魅力。

第3回合

鬥人氣

近年至積極發展網紅事業嘅Mary Nabokova，IG擁有18萬粉絲，而Facebook則有超過1萬人。至於Aunchulee Kasiwech嘅兩個社交平台合共有19萬粉絲，所以兩者嘅人氣可謂不相伯仲。

更上一層樓

提到巨乳索女，未睇都已經令人想入非非，再睇埋Mary Nabokova及Aunchulee Kasiwech嘅寫真，更係明白點解兩女咁深得男士歡心。事實上，早喺模界頗具名氣嘅Mary Nabokova，近年唔止發展網紅事業，更成立模特兒公司。至於Aunchulee Kasiwech則積極向海外發展，兩位嬌娃未來事業相信會更上一層樓。