袁偉豪飽受負評已睇化　吳若希「唔襟撈」同Hana有關？

由麥美恩（Mayanne）擔任主持，曾展望（GM）擔任助理主持的無綫清談節目《Mayanne小喇叭》今晚（19日）播映最後一集。Mayanne邀來林盛斌（Bob）、朱咪咪、吳若希及袁偉豪（Ben）擔任嘉賓，大談「襟撈」定義，阿Bob談到「願意合照」是藝人襟撈其中一個準則，Mayanne興奮地分享與碧咸的一次同台經歷：「當時我做MC，安排緊啲客同碧咸影相，佢就擰轉頭同我講『Would you like a photo as well？』」隨即引發全場尖叫。郭富城則獲阿Bob點名讚是「合照來者不拒」的佼佼者，阿Bob又謂「願意合照」其實是藝人絕佳公關：「嗰個人搵你影相，係因為佢鍾意你，佢咁同你影第一佢好開心，第二可能放社交平台讚吓你。」阿Bob續指農夫亦相當識做：「有時面對一啲新人或業餘主持人，佢哋上台前會問製作單位主持叫咩名，上到台就會叫嗰個人個名，個主持人就覺得受尊重。」阿Bob和朱咪咪即場被票選為「襟撈」代表。

至於被即場票選為「唔襟撈」代表的吳若希，以及舉手自認唔襟撈的還有Ben，Ben自與太太張寶兒結婚後，飽受負評，直認當初確實介意，但現在已看化：「我覺得可以有自己睇法，但最好唔好講嘢，唔好喺網上表達自己意見，就算好簡單講句『我唔鍾意』，每個人接收你嗰句唔鍾意都有唔同睇法。」他表示普遍觀眾都不認識自己，同時會對自己有好多睇法：「自己喺工作上努力咗咁多年會覺得唔抵，為頭家點點點，到頭來都有網民對你有另外睇法。當然嗰個係一個階段，呢刻你問番我，人生其實幾咁美好，生咗小朋友又可以同小朋友玩，亦冇咁在乎得失同人哋評價，咁其實就冇嘢。」Mayanne與其他嘉賓都覺得Ben放鬆了不少，Ben笑謂：「如果咁都唔鬆，真係唔使再撈喇！」

Mayanne重提吳若希當年在《勁歌金曲》頒獎禮中，當宣布菊梓喬獲得女歌手獎時，如何overreact令全場爆尷的往事：「我喺個台度心諗：『吳若希你收斂少少好冇呀？你興奮過得獎嗰個，唔該你坐番低啦！』」吳若希即解畫：「因為我好緊張，當刻我心諗我未夠班，千祈唔好頒畀我呀，我攞咗又要畀人鬧喇。」Mayanne續指當時大會司儀都在台上盤算如何為吳若希打圓場，朱咪咪即搞笑搭嗲：「點兜啫！做到咁出面！」Mayanne繼續「針對」吳若希說：「我成日懷疑點解佢仲喺呢行，佢成日辣著網民，我同佢影合照放社交平台，啲人會喺我度留言問我點解仲同呢個人做朋友。」並指吳若希出事原因是經常「公審」老公。當Mayanne問Bob接Job有沒有底線時，他竟自爆曾推掉一部三級片，之後更被吳若希追問會否肯接黎諾懿露pat pat戲，認真搞笑。