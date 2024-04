袁偉豪飽受負評已睇化　吳若希「唔襟撈」同Hana有關？

由麥美恩(Mayanne)擔任主持,曾展望(GM)擔任助理主持的無綫清談節目《Mayanne小喇叭》今晚(19日)播映最後一集。Mayanne邀來林盛斌(Bob)、朱咪咪、吳若希及袁偉豪(Ben)擔任嘉賓,大談「襟撈」定義,阿Bob談到「願意合照」是藝人襟撈其中一個準則,Mayanne興奮地分享與碧咸的一次同台經歷:「當時我做MC,安排緊啲客同碧咸影相,佢就擰轉頭同我講『Would you like a photo as well?』」隨即引發全場尖叫。郭富城則獲阿Bob點名讚是「合照來者不拒」的佼佼者,阿Bob又謂「願意合照」其實是藝人絕佳公關:「嗰個人搵你影相,係因為佢鍾意你,佢咁同你影第一佢好開心,第二可能放社交平台讚吓你。」阿Bob續指農夫亦相當識做:「有時面對一啲新人或業餘主持人,佢哋上台前會問製作單位主持叫咩名,上到台就會叫嗰個人個名,個主持人就覺得受尊重。」阿Bob和朱咪咪即場被票選為「襟撈」代表。

至於被即場票選為「唔襟撈」代表的吳若希,以及舉手自認唔襟撈的還有Ben,Ben自與太太張寶兒結婚後,飽受負評,直認當初確實介意,但現在已看化:「我覺得可以有自己睇法,但最好唔好講嘢,唔好喺網上表達自己意見,就算好簡單講句『我唔鍾意』,每個人接收你嗰句唔鍾意都有唔同睇法。」他表示普遍觀眾都不認識自己,同時會對自己有好多睇法:「自己喺工作上努力咗咁多年會覺得唔抵,為頭家點點點,到頭來都有網民對你有另外睇法。當然嗰個係一個階段,呢刻你問番我,人生其實幾咁美好,生咗小朋友又可以同小朋友玩,亦冇咁在乎得失同人哋評價,咁其實就冇嘢。」Mayanne與其他嘉賓都覺得Ben放鬆了不少,Ben笑謂:「如果咁都唔鬆,真係唔使再撈喇!」

Mayanne重提吳若希當年在《勁歌金曲》頒獎禮中,當宣布菊梓喬獲得女歌手獎時,如何overreact令全場爆尷的往事:「我喺個台度心諗:『吳若希你收斂少少好冇呀?你興奮過得獎嗰個,唔該你坐番低啦!』」吳若希即解畫:「因為我好緊張,當刻我心諗我未夠班,千祈唔好頒畀我呀,我攞咗又要畀人鬧喇。」Mayanne續指當時大會司儀都在台上盤算如何為吳若希打圓場,朱咪咪即搞笑搭嗲:「點兜啫!做到咁出面!」Mayanne繼續「針對」吳若希說:「我成日懷疑點解佢仲喺呢行,佢成日辣著網民,我同佢影合照放社交平台,啲人會喺我度留言問我點解仲同呢個人做朋友。」並指吳若希出事原因是經常「公審」老公。當Mayanne問Bob接Job有沒有底線時,他竟自爆曾推掉一部三級片,之後更被吳若希追問會否肯接黎諾懿露pat pat戲,認真搞笑。