【是日通勝】

農曆三月十二

甲辰年 戊辰月 甲寅日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：會友、出行、動土

忌：祭祀、開渠、祈福

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：11、29、18

幸運顏色：紅色、紫色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：愛情運欠佳，若發現感情問題要及早處理。

金牛座：職場上只要做好本分，不愁沒有上位機會。

雙子座：事業有突破，轉變是好徵兆，需做足準備。

巨蟹座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

獅子座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

處女座：缺乏交流易引起誤會，不妨抽空陪伴家人。

天秤座：有志者事竟成，善用好運氣，做事易成功。

天蠍座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

人馬座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

山羊座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

水瓶座：多向別人示好，遇到困難才會有人肯幫你。

雙魚座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 人緣好

（跌）猴 易犯錯

鼠：工作運稍遜，心態散漫，犯錯機會高。

牛：財運好轉，之前的付出終迎來收成期。

虎：幹勁十足，事業上不乏機會發揮所長。

兔：講多錯多！宜少說廢話，以免惹是非。

龍：財運上升，審慎投資，易有意外收入。

蛇：疑心重易觸怒伴侶，要尊重對方私隱。

馬：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

羊：貴人運強，家中長輩是你的經濟後盾。

猴：是日沖煞，做事必須打醒十二分精神。

雞：人際關係出了問題，宜少說話多做事。

狗：得力助手現身，事業發展易取得突破！

豬：社交運強，保持笑容可讓你遇上貴人。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

淺談金牛座

4月20日，太陽進入金牛座，它是黃道帶上的第二個星座，象徵是一隻牛，代表着力量、耐力和堅定不移的性格特質。

首先，金牛座的人具有堅強的意志力和耐力，能夠在追求目標時持之以恒，不容易被動搖，並且能夠忍受壓力和挑戰。他們是一群忠於自己家庭和朋友的人，願意為他們提供幫助和支持。他們對於感情非常認真，希望能夠建立長久而穩定的關係。

金牛座的人非常細心周到，注意細節，並會關心身邊人的需求。他們通常是一群非常負責任和可靠的人，會盡力確保自己和身邊人的生活舒適和安全。

金牛座的人也很注重物質享受，喜歡享受生活中的美好事物，並且對於舒適和安逸的環境有着高度要求。他們會努力工作以實現目標，並且享受辛勤工作所帶來的回報。金牛座的人非常注重飲食，喜歡探索新的飲食體驗，通常對於烹飪和美食相關的事物非常有興趣，並會花時間學習和探索新的飲食文化。

金牛座的人非常實際和現實，喜歡有確實的計劃和組織，做事有條理。他們是一群腳踏實地的人，通常能夠以穩定的步伐前進。金牛座的人擅長理財，非常注重賺錢和儲蓄。他們通常會有一個穩定的工作和收入，並且會努力儲蓄和投資，以確保財務狀況穩健。然而，金牛座的人有時也會有固執的一面，可能不願意改變想法或習慣，以致無法適應變化。