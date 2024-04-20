星玄｜豬仔張智霖化身廿四孝爸爸　陪囝囝睇騷「十五指緊扣」超肉緊

今日係4月20日農曆三月十二，肖豬嘅朋友人緣好，社交運強，保持笑容可以令你遇到貴人。不老男神張智霖(Chilam)就係肖豬，近年北上參加唔少真人騷嘅佢，可以話賺到盆滿缽滿，曾經飾演郭靖嘅Chilam，上個月現身大型雕塑金庸展覽，吸引咗唔少市民圍觀，Chilam亦面帶笑容，不時同四周嘅人揮手打招呼，男神社交運咁強，抵你紅咁耐。

近期放慢腳步嘅Chilam，曾多次與太太袁詠儀（靚靚）外出拍拖時被網民捕獲，早前佢哋仲一齊去深圳，支持林志炫演唱會，期間更當眾互咀，令全場起哄，「張智霖袁詠儀咀嘴」一詞事後成為網絡熱話。Chilam陪完老婆就陪仔仔張慕童（魔童）現身詹瑞文嘅單拖喜劇《即興之王》，而當魔童見到詹瑞文扮「Moment姐」，並即興坐在一位男觀眾的大腿上時，即肉緊雙手捉住張智霖的右手，兩人「十五指緊扣」，相當興奮。

今日幸運星係天秤座，有志者事竟成，善用好運氣，做事易成功。「大小姐」林淑敏就係天秤座，向來熱愛跑步嘅佢，繼年初參與馬拉松10公里賽事之後，上個月又參加沙田10公里河畔比賽，佢仲喺網上大晒當日比賽嘅相，見佢一身背心、短褲夾波鞋，同一班跑友們齊齊落力跑，最終亦順利完成比賽。「大小姐」仲留言話：「以前想快跑過馬路都唔得，今日佢得，相信冇人唔得，如果你都有想做嘅事，去開始吧，你一定可以」，「大小姐」果然係有志者事竟成。