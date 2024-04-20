林鈺洧冇心獵仔　陳庭欣幫眼揀金龜

圈中有不少閨蜜團，最新一團由林鈺洧（Denice）、陳庭欣（Toby）和譚嘉儀組成，更結伴旅行滑雪，感情要好。Denice與嘉儀至今單身，有穩定富貴男友的Toby，分享對待感情一定要真，不能扮嘢，但Denice明言今年要全力拚搏，不想談戀愛。

這個閨蜜團來自選美、主持和歌手，看似九唔搭八，但正如Toby所講，她們各具功能。早前去日本滑雪期間，Toby提點大家執拾和整早餐，十足「媽媽擔當」；嘉儀是被唱歌耽誤的棟篤笑表演者，堪稱「搞笑擔當」；而Denice最少意見，喜歡跟大隊。

其實Toby與嘉儀最先認識，被指無故加入的「90後」Denice突然爆Seed：「睇電視睇佢哋兩個大……」嘉儀立即還擊：「我哋冇諗住畀佢加入！」提到雪地比堅尼照吸引網民狂派心，3人都不承認是發起人，嘉儀被踢爆帶備多套比堅尼和重裝化妝品，她解釋比堅尼是浸溫泉用，反指是Toby提議，Toby沒好氣說：「佢哋影完唔靚，我幫手補影，影咗100張相，我只得10張咋！」

譚嘉儀擇偶唔使有米

Toby覺得Denice不善表達，經常給予輔導：「有次佢將想講嘅嘢傳畀我改，我好似做咗老師。」問Denice從她們身上學會甚麼？她笑說：「學會依賴囉！兩個人照顧我，好開心！」她與嘉儀自認單身，Toby分享找另一半最重要是做自己，不能扮嘢：「希望佢哋搵到愛佢哋整個人嘅人，冇一條路去搵另一半，但搵到最好畀我過目先。」

嘉儀明言心急搵伴，擇偶條件首要高過她，又笑言門檻好低，富貴與否不重要。她還憑新歌《灰燼》寄意，透露曾遭前度騙財，希望找到懂得欣賞她的人。Denice則不想拍拖，將心思放在工作上，問是否今年拒愛？她說：「冇，不過冇心思認識新朋友。」

場地：Mue Mue