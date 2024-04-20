東方日報C1：舒淇馮德倫結婚8年　台北補擺酒

台灣女神舒淇與老公馮德倫結婚8年，為了大搞新意思，今年馮德倫為老婆舉行一個驚喜結婚周年派對，林心如、林熙蕾等群星到賀！兩人穿上中式結婚禮服滿場飛，猶如補辦婚宴一樣，彌補當年低調結婚的遺撼，還番個甜蜜婚禮給老婆，難怪冧得舒淇高呼「Love U」！

舒淇和馮德倫於2016年9月在捷克拍攝電影《俠盜聯盟》時閃婚，二人在毫無預警下突然發布「結婚啟事」，震驚全城。而當時「淇倫」免除一切繁文縟節，只偷空放了一天假到布拉格結婚，沒有舉行婚禮也不擺喜酒，舒淇也只用品牌贈送的婚紗及在當地隨意挑選的頭紗，配上一雙平底鞋，就這樣閃嫁成為馮太。

今年結婚第8年，馮德倫為了慶祝舒淇48歲生日，特別在台北某五星級酒店為太太舉行生日派對，同時高調慶祝兩人結婚周年，出席的圈中好友包括彭于晏、林熙蕾、任賢齊、張震及鍾鎮濤等，星光熠熠，加上親友約數十人。現場布置成婚禮模樣，「淇倫」像一對「新人」，分別穿上中式裙褂和禮服，進行香檳塔儀式及切蛋糕，並且當眾激咀放閃，身為導演的馮德倫親自剪輯兩人相識24年甜蜜影片，又拖住舒淇大唱情歌《More Than Words》，之後馮德倫更大騷鼓技，舒淇站其身後俏皮嘟嘴，畫面盡是愛。

「Love U」多謝老公

馮德倫在派對上向舒淇大講愛的宣言，大爆二人於1998年認識，某次他在活動上看到舒淇穿上黑絲襪的美腿，即被驚艷得心裏大叫「嘩」，而現在每次回家，看到太太仍然有心動的感覺，問他送了甚麼生日禮物給舒淇？他笑指已經是老夫老妻不用送禮，只是親了一下太太。對於老公這次別出心裁的慶祝活動，舒淇在社交網向老公示愛：「感謝你這麼多年的包容與陪伴，謝謝你為了今天所布置的一切，想說的話太多～謝謝你，謝謝你，謝謝你，結婚周年紀念日快樂哦，Love U」。

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