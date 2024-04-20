爆汗「芭蕾蹲」　練出筆直修長腿

夏天即將來到，不少女生都會為了穿上背心熱褲而積極瘦身，尤其是容易積聚脂肪的下半身，讓身材看上去十分浮腫。最近網上流行「芭蕾蹲」的瘦腿操，相較於深蹲更能塑造身材綫條，而且能矯正腿型，改善整個身材比例，有網民實測後發現大腿成功由63厘米大減至51厘米，可見效果甚為驚人。

「芭蕾蹲」，又被稱為「Plié」或者「Plié Squat」，是芭蕾舞中下蹲的動作，能鍛煉體態、臀部、大腿線條，也可以鍛煉雙腿的柔韌性，更能增加脊椎與頸部的骨質密度，預防骨骼老化。相比於深蹲，「芭蕾蹲」需要腳尖、膝蓋、髖骨都向外打開，然後垂直下沉，上半身保持筆直、不塌腰。連續進行時會加速燃燒脂肪，並透過腿部垂直下沉的動作達到緊緻腿部肌肉，長期鍛煉下可讓全身體態更優美，還能矯正腿型，讓腿部線條更好看。

做「芭蕾蹲」時雙手叉腰，雙腿腳跟緊貼，腳尖朝外，讓兩個腳掌形成一個V字，然後屈膝垂直向下蹲，形成一個菱形。蹲下後起身再掂高腳尖，拉直腿部肌肉。雖然「芭蕾蹲」看似簡單，但亦容易出現錯誤姿勢，包括過度夾臀，這樣會讓重心後傾，導致盆骨與脊椎傾斜的問題。此外，做「芭蕾蹲」時需注意維持腳尖和膝蓋都呈一條直線，才能運用全身肌肉的力量。有網民經實測後證實大腿圍從63厘米減至51厘米，足足少了12厘米，梨形身材或臀寬腿粗的女生不妨試試看，相信堅持下來便能擁有一雙筆直的鉛筆腿！