MIRROR巡唱結束強勢返港　300鏡粉迎接逼爆機場

男團MIRROR完成共18日的美加巡唱之旅後，今日（20號）終於返港，逾300名鏡粉於凌晨4時前，人數之多將兩邊VIP通道行人路塞滿，現場以姜濤的姜糖（粉絲暱稱）人數最多，就算未見姜濤出現已大叫兼高舉「姜濤，生日快樂」，及齊齊聲狂呼：「姜濤，生日快樂。」預祝偶像4月30日25歲牛一；Anson Lo的粉絲神徒亦掛上「WELCOME HOME」及「歡迎回到深閨」的紙牌，現場還有Edan、Ian及Jeremy 的粉絲，5派粉絲為追星不惜眼瞓，不過12子於5時已抵港，但等足逾1小時才現身和接粉絲見面。

約早上6時20分，工作人員將12子的行李分別搬上共6部保母車，Lokman與Alton打頭陣現身，對於此行最難忘，Lokman笑言是要在短時間內住不同酒店，對於能亮相當地兩間電視台節目，Alton笑言是托大家的鴻福。提到MIRROR原定於4月28日在馬來西亞吉隆坡舉行巡迴演唱會，但主辦方在開騷前10天突然以「無法預料的情況」而取消，Lokman表示失望，而Alton亦覺得可惜。至於取消的真正原因，Lokman則表示不知道，要問主辦方面，至於是否會擔心新加坡的巡唱？Lokman表示：「自己都唔擔心得咁多。」

戴住紅帽的姜濤孖住lan步出貴賓通道，兩人先360度向粉絲打招呼，雖然有姜糖大聲送上生日祝福，但似乎未瞓醒的他不時「天然呆」，問到此行最難忘是否可欣賞到NBA球賽，他聽了3次問題才答：「係呀，最難忘呀。（睇一場唔夠喉？）係呀，睇一場唔夠，都想再睇。」至於他於本月23號生日，其歌迷會活動卻和《12怪盜》見面會同日舉行，惹來姜糖不滿，斥MakerVille刻意將兩個活動撞期，令姜糖未能參與電影見面會，自言知兩個活動撞期的姜濤被問到可知姜糖不滿，他九不搭八謂：「等公司安排」，再被問到他是否和姜糖同樣不開心及他將選擇去哪個活動時，他似乎不想多談，一律謂：「都係睇公司安排。」

再問到lan踢爆Stanley 將結婚？他澄清：「講笑啫，佢唔係真係嘅，只係佢哋感情好穩定，佢哋開始步入人生新階段。」笑問和Stanley感情深厚的姜濤可有失戀感覺？姜濤先是愕然問：「失戀？（你鍾意佢嘛）哦……，我都會送祝福嘅。」問Ian是否催Stanley結婚？lan和姜濤異口同聲說：「都係講笑啫，呢啲係個人嘢，佢哋有咩決定都會支持。」lan再補充是Stanley和女友兩個人的事，當時機成熟就會通知大家。

lan在紐約電視台訪問中，大騷流利英語被粉絲大讚他「英語擔當」，他謙說：「我冇乜留意。（講英語有信心可代表其他成員接受訪問？）又唔係好有信心，盡能力囉，外語重點係溝通嘛，我覺得大家唔需要咁執着咩字眼，同埋邊位成員講多啲嘢或少啲嘢，我哋都係團體性去接受訪問，想畀海外嘅人知道我哋音樂想法或各方面嘢就足夠。」可覺得接受外媒訪問是成就解鎖？lan示意姜濤作答，而姜濤就雙手高舉姆指。lan又話和當地粉絲多年沒見，故表現得特別熱情：「我同佢哋好耐冇見，佢哋好似鍾意虛擬人物咁，見佢哋開心到喊，我都好感動。」姜濤亦言望其演出令粉絲滿意，問到姜濤馬來西亞場巡唱取消，可擔心當地粉絲失望？姜濤則謂：「交畀主辦去諗，我哋都唔係好清楚。」

Jer和Frankie齊受訪，Jer謂：「今次好開心，好似放假去旅行咁，可以由香港嘅時代廣場跳到去紐約嘅時代廣場，覺得呢件事好神奇，需要記錄。」對於今次在外地跳新團歌《Day 0》，Frankie大有成就感，笑言「舞王」Jer快會追到自己，但仍有進步空間。

Edan與Stanley早前與姜濤一起在看洛杉磯快艇比賽時，獲NBA官方網出post，Edan與Stanley均表示覺得難忘，對於Ian在訪問節目中提到Stanley「好事近」，Stanley指對方是講笑，認自己結婚機會高：「相比起佢哋當然是比較近。（有結婚的打算？）向着呢方面發展，拍咗咁耐拖，一定係以呢啲為目標。」問到此行有沒有買手信給女友Alina（李炘頤），Stanley表示買了兩件衫。

Anson Lo與Jeremy兩位壓軸登場，但Anson Lo為遷就神徒（粉絲暱稱）改走靠近神徒的通路上車，兩人不停向粉絲揮手打招呼，可是站在另一邊的姜糖亦同樣大叫，其中有人大叫「親生仔」。Anson Lo表示落機後最想做一件事：「想返屋企沖涼，好掛念香港所有嘢，包括食物、家人、屋企和狗仔，冇諗過自己會咁掛住香港，食漢堡包食到厭，好想食飯、中菜、茶餐廳。好彩都搵到中菜食，仲額外叫幾咗碗白飯畀我。」Anson Lo摸肚謂每次出埠必定瘦，懷疑跟睡得多沒時間健身及頻撲有關。Jeremy亦說：「從未試過離港咁耐，好掛念貓貓，擔心佢唔認得我。喺當地每餐都係食漢堡包同西餐，回港要飲廿四味！」

被大表哥Stanley爆狂掃戰利品，Anson Lo聲稱比上次巴黎之行買得少：「話我買得最多？比較之下係多，可能佢買1件，我就買3件。」提及由美國轉飛加拿大期間，行李遇上滯留，令兩人險沒內衣褲更換。Jeremy搞笑謂：「當時心情好緊張，開行李似開彩票，開中有底褲嘅行李時，比中六合彩仲開心！唔使擔心冇底褲着。」Anson Lo自爆向Jeremy借全新底褲應急，並激發狂入貨，買了30至40條底褲。對於馬來西亞站宣布取消，Jeremy說：「當然可惜，我哋當然好想見其他地方嘅粉絲，都係跟主辦單位安排，如果有機會過去就好。」