跟粉絲學講潮語！玟星@MAMAMOO講廣東話險爆粗

韓國女團MAMAMOO成員玟星昨日（19日）起一連兩晚在旺角麥花臣場館舉行《Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit]》演唱會，是她首次以個人身份在香港開騷。

玟星在晚上8點身穿黑色戰衣型爆登場，她一連唱出《Intro : WWUD (What would you do?)》、《Eclipse》、《MOON MOVIE》及《DARK ROMANCE》，之後便用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係玟星，我嘅第一個世巡嚟到香港啦！」她指本來今次演唱會只有20日晚一場，多得大家的支持而加了一場：「畢竟今天是平日，本來我有點擔心，多謝大家來坐滿每一個位！」

她坦言今次的舞蹈很難，並用廣東話說：「好難呀，好難呀，好難呀！」卻被粉絲笑她疑似爆粗，糾正她的發音，玟星即說：「大家不要誤會，我不是故意的。」又笑道：「我學到一句粗口了。」她又叫現場粉絲教她講廣東話潮語，即有人教她說近期流行的網絡潮語「你係咪嬲咗我呀？」，她學完之後半信半疑地說：「這真的是最近的流行語嗎？」又表示要找小學生粉絲求證，之後就與在場兩名9歲的小粉絲對話，當得知其中一名小妹妹的姊姊因為要考試而未能前來睇騷，她便立即隔空為該粉絲打氣。

因今次是玟星首個個人巡迴演唱會，香港粉絲特別送上蛋糕為她慶祝，令她十分驚喜。她在Encore環節演唱《TOUCHIN&MOVIN》及《Shutdown》等5首歌曲，期間她走上觀眾席跟粉絲近距離接觸，全場粉絲之後再大叫「Encore」，玟星便宣布開始卡拉OK環節，接受現場粉絲點歌，與大家合唱多首歌曲，唱足3小時，誠意十足！