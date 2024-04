跟粉絲學講潮語！玟星@MAMAMOO講廣東話險爆粗

韓國女團MAMAMOO成員玟星昨日(19日)起一連兩晚在旺角麥花臣場館舉行《Moon Byul 1ST WORLD TOUR IN HONG KONG [MUSEUM : an epic of starlit]》演唱會,是她首次以個人身份在香港開騷。

玟星在晚上8點身穿黑色戰衣型爆登場,她一連唱出《Intro : WWUD (What would you do?)》、《Eclipse》、《MOON MOVIE》及《DARK ROMANCE》,之後便用廣東話跟粉絲打招呼:「大家好,我係玟星,我嘅第一個世巡嚟到香港啦!」她指本來今次演唱會只有20日晚一場,多得大家的支持而加了一場:「畢竟今天是平日,本來我有點擔心,多謝大家來坐滿每一個位!」

她坦言今次的舞蹈很難,並用廣東話說:「好難呀,好難呀,好難呀!」卻被粉絲笑她疑似爆粗,糾正她的發音,玟星即說:「大家不要誤會,我不是故意的。」又笑道:「我學到一句粗口了。」她又叫現場粉絲教她講廣東話潮語,即有人教她說近期流行的網絡潮語「你係咪嬲咗我呀?」,她學完之後半信半疑地說:「這真的是最近的流行語嗎?」又表示要找小學生粉絲求證,之後就與在場兩名9歲的小粉絲對話,當得知其中一名小妹妹的姊姊因為要考試而未能前來睇騷,她便立即隔空為該粉絲打氣。

因今次是玟星首個個人巡迴演唱會,香港粉絲特別送上蛋糕為她慶祝,令她十分驚喜。她在Encore環節演唱《TOUCHIN&MOVIN》及《Shutdown》等5首歌曲,期間她走上觀眾席跟粉絲近距離接觸,全場粉絲之後再大叫「Encore」,玟星便宣布開始卡拉OK環節,接受現場粉絲點歌,與大家合唱多首歌曲,唱足3小時,誠意十足!