【營事檔案】三文魚炒藜麥飯

三文魚炒藜麥飯是一道以三文魚和藜麥為主要食材的美食。三文魚肉質鮮美且營養豐富，是一種非常受歡迎的海鮮食材。而在注重健康的社會中，加入藜麥來煮飯就是一個簡易又便利地增加白飯營養的方法之一。這道菜式中，有齊各大營養素，適合作為忙碌的都市人或小朋友上學的飯盒。

三文魚護心血管及關節

三文魚眾所周知是一種營養價值非常高的海鮮。三文魚富含優質蛋白質和多元不飽和脂肪酸，例如奧米加三脂肪酸，可減輕關節炎疼痛以及降低心血管疾病風險。奧米加三脂肪酸有抗炎作用，可減輕關節相關的疼痛和緩解症狀。而奧米加三脂肪酸有別於飽和脂肪，屬健康的油脂，可有助於降低三酸甘油酯和膽固醇水平，促進心血管健康。

藜麥有營多元化

藜麥是一種非常營養豐富的五穀類食物，當中比起其他五穀類含有較高的植物性蛋白質。每100克藜麥中大約有14克蛋白質，加入白米飯當中就可補充到植物性蛋白質。藜麥除了加入白米一齊煮成飯以外，更可加入麵粉中製成麵包、成為沙律的配料，或混合肉碎搓成肉丸。

三文魚炒藜麥飯

材料：

三文魚柳 100 克

雞蛋 1 隻

本菇 半棵

洋葱 半棵

生菜 1/4 個

藜麥飯 1碗

鹽 適量

黑胡椒粉 適量

醃料：

鹽 適量

胡椒粉 適量

黑胡椒粉 適量

做法：

1) 三文魚去皮切粒，用醃料醃15分鐘備用

2) 將本菇去蒂、生菜切碎、洋葱切粒、雞蛋打勻

3) 先煎熟三文魚，盛起備用

4) 然後將本菇及洋葱炒熟，盛起備用

5) 於鑊中加入1茶匙油，倒入蛋液，隨即加入藜麥飯炒勻

6) 將三文魚、本菇、洋葱及生菜加入鑊中，加入鹽及黑胡椒粉炒勻，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。