中式料理菜式多　各有特色

中國八大菜系各有特色，每個地區的風格又略有不同，香港人最幸福，中國大部分菜系在本地都隨時品嘗得到，除有人氣粵菜，近日有新推的滬菜、順德菜和川菜等登場，由傳統到新派風味樣樣齊，想全方位感受各地的中式料理，完全無問題。

精緻粵菜

靈活多變的粵菜，經常推陳出新，為客人帶來新滋味。荔枝角高級中菜廳行政總廚陳偉庭師傅，擅長以當代烹調手法打造創意粵菜。即日至5月尾，餐廳推出8度春日盛宴，頭盤由淮山核桃山楂盒、鮮花椒慢煮蟶子皇及玫瑰蜜燒雲腿組成。滋補的花膠小青柑燉水鴨湯，以水鴨肉和豬肉釀入青柑殼內，滲出獨特氣息。主菜有百花羊肚菌炒龍蝦球和龍井煙熏脆皮白鱈魚，前者鮮香有口感，後酥脆而有茶香。其他還有金勾魚湯玉銀環、鳥巢鵪鶉蛋滷肉拌手工麵，甜品有雪燕牛油果燉牛乳和金沙冬蓉手袋酥，逢星期一至四會有優惠價。同時間，餐廳推出多款午市點心，如黃椒醬鱈魚餃、墨魚子流心鵪鶉蛋燒賣、蝦籽百花釀魚肚和麻辣鴨紅雞絲春卷等，任君選擇。

傳統滬味

早前一套以上海作背景的內地劇集，帶起一片上海風熱潮。銅鑼灣上海淮揚餐廳推出老上海經典風華美饌系列，葫蘆狀的滬式八寶鴨，加鮑汁燉煮3小時，軟糯入味。響油韭黃鱔糊配薄餅，黃鱔肉加韭黃和醬油炒香，再淋熱油，鹹甜回甜。傳統以外，師傅亦融入不同風格烹調，以重現老上海的多元滋味，菜式包括魯菜特色的葱爆牛肉牛舌芯、蘿蔔絲鮑魚酥、流心鴿蛋杏仁茶，精緻菜式有滲日系風格的夜東京酥脆鴨舌、以鱉和雞烹煮的霸王別姬和經典的仙鶴神針等，令人回味。

川味海鮮

百菜百味的川菜，最啱嗜辣之人。尖沙咀川菜餐廳近日推出海鮮盛宴，除了鳳梨香辣、泡椒剁椒、黃金蒜香或老壇酸菜口味的招牌烤魚，今次餐廳以澳洲龍蝦做主角，打造出港港式避風塘炒龍蝦或蒜蓉牛油燒澳洲龍蝦，老少咸宜。配辣酒東風螺、椒鹽豆腐或椒鹽鴨血等小菜，香辛惹味。最後來一碗金湯花膠雞絲翅，鮮味又滿足。

順德美饌

正所謂食在廣州、廚出鳳城，順德菜講究清、鮮、爽、嫩、滑，當地也有不少名菜，有3間分店的米芝蓮推介粵菜食府於即日至5月10日，以春到嘗鮮順德菜作主題，推出2款套餐和單點美食，菜式包括順德魚雲羹、油泡黃金冧哥魚、黑魚子玉帶炒鮮奶、銅盤蒸原味雞、生煎鮮蝦豬肚餅、紅葱頭抽水果芹菜、黃湯龍蝦煮陳村粉和金銀教糕等，當中有經變奏的鍋貼牛奶配煎魚餅，冷凍奶糕切小塊，配麵包片再炸，富濃濃奶香。1頭活澳洲黑邊鮑魚湯過橋以鮑魚加魚湯拼配，雙倍鮮味。餐廳同步推出花尾龍躉．片皮鴨盛饌套餐和限定花尾龍躉二食，同樣吸引。另外，因應餐廳所屬餐飲集團網上商店4周年慶，4月19日至5月2日會在各間酒店中西食府推出多項震撼優惠，米芝蓮推介粵菜食府的招牌菜北京片皮鴨禮券低至71折，限時餐飲禮券高達6折，端午糉子低至52折，大家要把握機會。

改良順德風味

傳統菜式固然美味，經改良的美食亦好吸引。鄰近機場的高級中菜廳由即日至5月31日推出傳承順德手工宴，澐裳叁彩碟有酥炸春花盒、美極燒金蠔和海蜇鳳凰卷，順德十年陳皮折魚羹甘香魚鮮，杏壇燒汁百花雞選用本地三黃雞，雞皮釀蝦膠再包豬網油煎香再炸，配微甜燒汁，酥脆肉香。其他還有香煎鮑魚粒釀鯪魚、勒流腐竹浸菠菜苗、魚塘公炒飯和腐竹薏米銀杏糖水，有需要還可配搭3款餐酒，提升品味。