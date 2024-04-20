梁思浩節目廣告太恐佈被投訴　反擊：部份保守嘅人先有意見！

藝人梁思浩、黃紫恩、黃耀英、黃瀅仴、湯之欣等人今日（20日）出席TVB Plus新節目《直播靈接觸》拜神儀式，節目將會邀請一眾圈中朋友親自講解自己經歷。活動上，一眾藝員推出生日蛋糕，為梁思浩慶祝57歲生日。

梁思浩自言能夠在錄影廠慶祝生日是最快樂的事，寓意年年有工開。而黃紫恩則稱作為新道士非常希望可以多拍攝玄學節目，並希望透過節目可以和更多不同宗教的師傅交流學習，又言梁思浩是非常好的前輩，跟着他能夠經常飲飲食食。梁思浩亦指開節目前會喜歡邀請節目組的人一起吃飯：「同我開工係食飯多過做嘢。」又謂喜歡提攜後輩，認為這是一個傳承，令更多人不同東南亞地區的人認識香港年輕藝人。

提到《直播靈接觸》早前播出廣告被觀眾投訴恐怖，梁思浩指有留意網上言論，其實大部份年青人都覺得今次的節目創新和「得意」，唯獨是有部份比較保守的人會有意見：「不過我覺得如果你要評論一個節目，你一定要睇咗先。」問到對節目收視會否有信心？梁思浩說：「我唔喺無綫嘅藝人，所以冇乜壓力，反正錢我已經收咗。」

另外，黃紫恩又指今次節目組為她準備了很多衣服，她也嘗試了很多不同造型，不過笑言自己不是走性感路線，所以衣服都是以黑、白、灰和正經為主。